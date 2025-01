Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà Tết tại các địa phương, đơn vị

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thăm, tặng quà Tết tại Quảng Ngãi

Sáng 14/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã dự Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2025; gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ; thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp và gia đình người có công tại Quảng Ngãi.

Tại Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng 3.000 suất quà cho công nhân, viên chức, người lao động, tổng trị giá 1,9 tỷ đồng. Từ kinh phí của tổ chức công đoàn và nguồn huy động, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trao hỗ trợ xây mới 35 Mái ấm Công đoàn; tặng 1.200 suất quà và 5.500 phiếu mua hàng miễn phí cho công nhân, viên chức, người lao động mua sản phẩm tại “Chợ Tết Công đoàn” năm 2025, tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng. Cùng với đó, đoàn viên công đoàn, người lao động và người dân còn được tham quan, mua hàng trong thời gian diễn ra phiên chợ với mức giá ưu đãi, giảm từ 10% đến 30% so với thị trường.

Tại Chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lời chúc mừng năm mới và Tết Nguyên đán bình an, hạnh phúc đến công nhân, người lao động, người nghèo tại tỉnh; đồng thời, mong muốn mỗi người lao động, người dân luôn nỗ lực sản xuất để góp phần phát triển kinh tế- xã hội.

Tại buổi gặp mặt, thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã thông tin đến các nguyên lãnh đạo tỉnh một số nội dung về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Những thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức đặt ra với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh trong những năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua đồng thời, tin tưởng tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, những truyền thống tốt đẹp để tiếp tục bứt phá trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, luôn hỗ trợ thế hệ sau hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa tỉnh ngày càng phát triển.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thăm, chúc Tết tại Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn). Sau khi nghe 2 doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị năm 2024 cũng như công tác chăm lo, hỗ trợ người lao động dịp Tết Nguyên đán 2025. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của các doanh nghiệp; đồng thời chúc các doanh nghiệp bước sang năm mới vượt qua mọi khó khăn, phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhân dịp này, Chính phủ đã tặng quà cho người lao động của 2 doanh nghiệp.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình người có công là Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Lự, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi và ông Nguyễn Ánh Dương, thương binh 1/4, tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã gửi lời chúc năm mới tốt đẹp nhất và mong muốn Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người có công với cách mạng tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc đến thế hệ trẻ.

Phát huy truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia

Sáng cùng ngày, tại Gia Lai, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ đón Xuân Ất Tỵ 2025, báo cáo kết quả công tác năm 2024 của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng, đánh giá cao những kết quả mà Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên đạt được trong năm 2024; nhấn mạnh, lực lượng cảnh sát cơ động đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt là tại các khu vực chiến lược như Tây Nguyên, nơi có đặc thù về tình hình dân tộc, tôn giáo và an ninh biên giới. Phó Chủ tịch nước gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn, tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, giữ vững đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, năm 2025, Trung đoàn tiếp tục chú trọng vào công tác huấn luyện nâng cao chất lượng lực lượng, tổ chức các cuộc diễn tập quy mô lớn, sát thực tế để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Trung đoàn tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2025 gồm: triển khai ít nhất 2.000 lượt tuần tra kiểm soát; xử lý 250 vụ việc an ninh trật tự; triệt phá ít nhất 20 chuyên án lớn; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các lực lượng công an địa phương và quân đội trong việc đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đồng thời lưu ý Trung đoàn cần tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện, gắn với thực tiễn và yêu cầu tình hình, để lực lượng cảnh sát cơ động có thể ứng phó hiệu quả với mọi tình huống trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia.

Đại tá Diêm Công Toàn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, động viên của Phó Chủ tịch nước và lãnh đạo các cấp; đồng thời khẳng định Trung đoàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại các tỉnh Tây Nguyên, góp phần bảo vệ ổn định tình hình xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Năm 2024, Trung đoàn thực hiện gần 2.000 lượt tuần tra kiểm soát; tham gia xử lý 200 vụ việc an ninh trật tự; triệt phá 15 chuyên án lớn; đảm bảo an toàn cho hơn 50 sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế; tổ chức hơn 50 cuộc diễn tập, huấn luyện với các phương án tác chiến đa dạng.

Trung đoàn cũng đã thực hiện tốt công tác dân vận, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn kết với cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã trao tặng hơn 500 suất quà cho gia đình chính sách, người có công và trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, tham gia tu sửa hàng trăm km đường nông thôn, kênh mương thủy lợi. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà lưu niệm cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn và trồng cây lưu niệm tại đây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà tại Ninh Bình

Cùng ngày, thực hiện phân công của Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương đến thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại tỉnh Ninh Bình.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ever Great International (Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân, công nhân, lao động, đặc biệt là vào dịp Tết đến, Xuân về. Những suất quà được trao tới các gia đình sẽ là nguồn động viên, khích lệ kịp thời, góp phần để các gia đình đón Tết vui vẻ, đầm ấm hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu và nhóm các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu; đánh giá cao việc lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm chăm lo cho nhân dân, thăm hỏi, tặng quà đối với người có công, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, ông Nguyễn Khắc Định biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Ninh Bình trong việc chăm lo Tết cho nhân dân, công nhân lao động theo tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau", đảm bảo mọi người dân đều có Tết.

Ông Nguyễn Khắc Định đề nghị, chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo; quan tâm dành nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn tài trợ hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị 400 suất quà (trị giá 1,3 triệu đồng/suất); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam dành tặng 400 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) để tặng công nhân, người lao động, các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn tại tỉnh Ninh Bình.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng Đoàn công tác đã tới thăm, động viên, tặng quà, chúc Tết một hộ nghèo và một gia đình chính sách tại huyện Gia Viễn./.