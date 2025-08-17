Lãnh đạo Việt Nam gửi thư mừng Quốc khánh Cộng hòa Indonesia

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 Quốc khánh Cộng hòa Indonesia (17/8/1945-17/8/2025), ngày 17/8/2025, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư mừng tới Tổng thống Prabowo Subianto; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư mừng tới Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Puan Maharani.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi thư mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Sugiono.
(Ngày Nay) - Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-3,5m, biển động mạnh.
(Ngày Nay) - Hoạt động này mang lại cơ hội để địa phương cải thiện điều kiện giáo dục, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho các thầy cô giáo, học sinh, tạo môi trường học tập và sinh hoạt thuận tiện, gắn kết.
(Ngày Nay) - Quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới là sự kết hợp độc đáo giữa nhà nước, tôn giáo và nhân dân trong việc hình thành bản sắc dân tộc Việt Nam.
(Ngày Nay) - Đây là cơn bão đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương, vốn được dự báo sẽ đặc biệt khắc nghiệt; dự báo Erin sẽ gây mưa to, gió lớn tại nhiều đảo ở Caribe, nhưng sẽ không đổ bộ trực tiếp vào đất liền.