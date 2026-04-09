Lễ bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường

(Ngày Nay) - Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Lễ bàn giao công tác của Chủ tịch nước giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường.

Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Lễ bàn giao công tác của Chủ tịch nước giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Chủ tịch nước trong thời gian đồng chí Lương Cường giữ chức vụ Chủ tịch nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường đã ký biên bản bàn giao công tác của Chủ tịch nước.

Tại lễ bàn giao, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ trong hơn 50 năm, trải qua rất nhiều cương vị công tác và nhiệm vụ được giao, được rèn luyện, thử thách trong chiến đấu, trưởng thành từ người chiến sỹ đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, dù được giao nhiệm vụ gì, ở cương vị công tác nào cũng luôn nỗ lực hết mình, phấn đấu để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

“Đặc biệt, khi được Quốc hội tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong một giai đoạn rất đặc biệt, tôi ý thức rất rõ về vinh dự và trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn nỗ lực hết sức mình thực hiện nghiêm túc lời tuyên thệ và lời phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước; luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,” nguyên Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nguyên Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương; cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước; đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất cao, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, vận hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ ý chí và tinh thần tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, không ngừng đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt để hiện thực hóa thành công xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; nhân dân ta ngày càng có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Xúc động trở về Phủ Chủ tịch - Tòa nhà lịch sử, thiêng liêng, nơi Bác Hồ kính yêu từng sống và làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vinh dự được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng thời khẳng định lời tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước là danh dự cá nhân, trọng trách chính trị, cam kết tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp, nỗ lực hết mình phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết trong lễ bàn giao hôm nay càng nhận thức sâu sắc hơn trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đồng thời ý thức rõ yêu cầu phải tiếp nối xứng đáng con đường cách mạng vinh quang mà Đảng, Bác Hồ đã chọn và những thành tựu to lớn mà các bậc tiền bối, các thế hệ lãnh đạo đã hy sinh, cống hiến, dày công vun đắp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí Lương Cường trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo Hiến pháp và Pháp luật, cũng như các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Trung ương Đảng phân công; để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong công tác đối nội, đối ngoại và xây dựng hệ thống pháp luật, hệ thống chính trị, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.

Trong giai đoạn tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp; bên trong, tình hình mới đã đặt ra nhiều yêu cầu mới, nhiều nhiệm vụ mới với yêu cầu cần phải đột phá chiến lược, tạo chuyển biến cả về chất và lượng để bảo đảm giữ vững hòa bình, ổn định, giữ vững mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân...

Với trọng trách của mình, đồng chí Lương Cường đã cùng tập thể cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan tư pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, có nhiều đổi mới, linh hoạt, nhạy bén trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trong quá trình đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Lương Cường đã phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ,” luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ gìn đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư, tận tâm, tận lực; góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm sự vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, đồng thời có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực trong xây dựng thể chế, cải cách tư pháp, đặc xá, ân giảm án tử hình, cũng như trong công tác đối nội, đối ngoại, quốc phòng-an ninh và xử lý các vấn đề chiến lược, căn cơ thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo, kịp thời của Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan liên quan trong việc tham mưu, phục vụ, bảo đảm quá trình bàn giao diễn ra nghiêm túc, kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính chuyên nghiệp và kỷ cương hành chính.

Chỉ rõ đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nguồn lực lớn nhất của đất nước là trí tuệ và sức lao động, sáng tạo của nhân dân.

Nhà nước phải kiến tạo cơ chế, chính sách và động lực để mọi tầng lớp nhân dân, mọi chủ thể kinh tế có thể chủ động cống hiến và tạo ra giá trị; cần phát huy tính ưu việt của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực thích ứng của nền kinh tế và hiệu quả của hệ thống quản trị quốc gia, để đất nước luôn vững vàng trước mọi biến động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục giữ vững ổn định chính trị; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại; đẩy mạnh cải cách tư pháp; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao vị thế quốc tế của đất nước; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước phải tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đề cao tính chuẩn mực, chính xác, kỷ luật, kỷ cương trong công việc; tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, chân thành, nhân văn và chuyên nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức làm việc; phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức công vụ trong sáng, có năng lực chuyên môn tốt, có tác phong chuẩn mực, khiêm tốn, tận tụy.

Tiếp nhận đầy đủ các nhiệm vụ được bàn giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nguyện cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát huy truyền thống, kế thừa thành quả, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xử lý hài hòa các quan hệ lợi ích trong phát triển, bảo vệ danh dự và uy tín của đất nước, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới với tư thế chủ động, bản lĩnh và trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương; sự ủng hộ của đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là sự đồng hành của cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước, lực lượng sẽ trực tiếp sát cánh giúp việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thay mặt Nhà nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà Hiến pháp, pháp luật quy định.