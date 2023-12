Libya, Italy nối lại hợp tác vận tải hàng không

Lễ ký diễn ra tại Tripoli nhân chuyến thăm của Chủ tịch Cơ quan Hàng không dân dụng Italy Pierluigi Di Palma.

Bộ Giao thông vận tải Libya cho biết thỏa thuận về vận tải hàng không sẽ tạo điều kiện cho việc nối lại các chuyến bay giữa châu Âu và Libya, trong khi bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật sẽ góp phần cải thiện năng lực của các nhân viên hàng không.

Các chuyến bay trực tiếp giữa Libya và Italy đã được nối lại vào tháng 9 vừa qua, sau gần 10 năm tạm ngừng do lệnh cấm của Ủy ban châu Âu, được áp dụng từ tháng 12/2014, vì lý do an ninh.