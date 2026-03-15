Liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm - Khi tình yêu gia đình hòa cùng trái tim Tổ Quốc

(Ngày Nay) - Nhân dịp tháng Thanh Niên và hướng tới Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chiều ngày 13/3 Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đặng Thùy Trâm - Từ tình yêu gia đình tới trái tim Tổ Quốc”. Với sự tham gia của ban lãnh đạo Bảo tàng Hà Nội, đặc biệt là sự có mặt của ba người em gái liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm là cô Đặng Phương Trâm, Đặng Hiền Trâm và Đặng Kim Trâm.

Tọa đàm “Đặng Thùy Trâm - Từ tình yêu gia đình đến trái tim Tổ quốc” là dịp để tưởng nhớ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, đồng thời góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ hiện nay. Qua các câu chuyện được chia sẻ tại sự kiện, những thông điệp về lý tưởng sống có ích cho cộng đồng và đất nước đã được truyền tải.

Tại buổi tọa đàm, ba người em gái của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm lần lượt chia sẻ những kỷ niệm gần gũi về người chị cả.

Cô Đặng Phương Trâm, em gái thứ của liệt sĩ, nhớ lại hình ảnh người chị cả trong gia đình: thùy mị, đảm đang, khéo léo và thường quán xuyến mọi việc nhà khi mẹ vắng nhà. Cô kể: “Khi chị Thùy Trâm mới học lớp 10, tôi học lớp 6, hai chị em đã cùng đi thêu thuê khăn ren, ấn phẩm phong bì, hoa cưới… để hỗ trợ gia đình tăng thu nhập”.

Cô Phương Trâm cũng nhắc lại kỷ niệm trước ngày chị vào miền Nam: “Lúc ấy tôi đang học tại trường Đại học Nông nghiệp ở Châu Quỳ. Chị Thùy Trâm đạp xe sang, đưa cho tôi bản chép nhạc bài hát ‘Xa khơi’ mà tôi rất thích, rồi mắng yêu: ‘Con Nhãi, chị đem cho em bài hát đây’”.

Em gái thứ hai, cô Đặng Hiền Trâm, chia sẻ: “Khi chị Thùy Trâm chuẩn bị đi, tôi và em gái Kim Trâm đang sơ tán tại Tuyên Quang. Chị đạp xe lên ở cùng chúng tôi một ngày, chải chuốt, tắm táp cho hai đứa. Lúc đầu chúng tôi háo hức nhưng khi ấy lại không muốn chị đi nữa. Tối hôm đó, chị dặn: ‘Chị đi rồi thì em phải nhớ chị từng dạy em nấu ăn như thế nào, cắm hoa như thế nào’”.

Cô Hiền Trâm tiếp tục: “Trưa hôm sau chị đi. Nhà chúng tôi sơ tán trên một quả đồi rất cao. Tôi và cô em Kim Trâm chạy theo, đẩy xe đạp cho chị. Chúng tôi thấy chị cứ từ từ nhỏ lại, nhỏ lại. Đến giờ chúng tôi vẫn nhớ hình ảnh ấy, nhớ về chị – một người con gái nhỏ nhắn, dịu dàng và kiên cường”.

Các câu chuyện từ ba cô Đặng Phương Trâm, Đặng Hiền Trâm và Đặng Kim Trâm giúp người tham dự hiểu rõ hơn về con người Đặng Thùy Trâm trước khi trở thành liệt sĩ. Từ nền tảng giáo dục gia đình, tinh thần trách nhiệm với xã hội và lòng yêu nước đã trở thành động lực để chị quyết định lên đường vào chiến trường, cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc.

Một điểm nổi bật của buổi tọa đàm là nghi thức trao tặng kỷ vật của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm cho Bảo tàng Hà Nội. Các kỷ vật gồm những tấm ảnh, mẫu thêu, bài hát sáng tác, lưu bút khi tốt nghiệp cấp 3 tại trường Chu Văn An và lời nhắn nhủ của thầy cô. Những kỷ vật này mang giá trị lịch sử và ý nghĩa giáo dục.

Ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, xúc động chia sẻ về bức thư của bác sĩ Đặng Thùy Trâm gửi gia đình, trong đó nhiều lần nhắc “Ba má thương yêu” cùng những lời thăm hỏi, chia sẻ về cuộc sống ở miền Nam.

Ông Nguyễn Tiến Đà cho biết: “Những tư liệu quý này sẽ trở thành nguồn di sản sống động trong quá trình giáo dục lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm và các giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Bảo tàng Hà Nội rất trân trọng những kỷ vật mà gia đình đã trao tặng. Chúng tôi sẽ bảo quản ở trạng thái tốt nhất, đồng thời đã có kế hoạch số hóa toàn bộ nội dung nhật ký và thư từ để đưa vào dữ liệu số, giúp thế hệ trẻ hôm nay và mai sau có thể tiếp cận, học hỏi”.

Sức lan tỏa của câu chuyện cuộc đời liệt sĩ Đặng Thùy Trâm không chỉ giới hạn trong nước. Giáo sư Ahn Kyong Hwan – người chuyển ngữ tác phẩm “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” sang tiếng Hàn Quốc – bất ngờ có mặt tại buổi tọa đàm và cho biết: “Sau khi đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm, tôi thực sự xúc động trước tình yêu gia đình, tình yêu Tổ quốc, tinh thần hy sinh và lý tưởng sống của chị Đặng Thùy Trâm. Chính vì vậy, tôi mong muốn chuyển ngữ cuốn sách để chia sẻ câu chuyện và tinh thần ấy với độc giả Hàn Quốc”.

Bạn Vũ Anh Thư, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, chia sẻ với báo Ngày nay: “Đến với buổi tọa đàm, em có cơ hội hiểu thêm về cuộc đời và lý tưởng sống của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Điều đó khiến em vô cùng xúc động và tự hào về hình ảnh của một người phụ nữ vừa giàu tình yêu gia đình, lại vừa mang trong mình tình yêu Tổ quốc sâu sắc”.

Bạn Anh Thư bổ sung: “Qua chương trình, em nhận ra rằng tuổi trẻ hôm nay cần sống có lý tưởng, có trách nhiệm với cộng đồng và luôn trân trọng giá trị của hòa bình”.

Từ những ký ức gia đình giản dị nhưng sâu sắc, chân dung nữ liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm hiện lên gần gũi, nhân văn – không chỉ là người con gái tài giỏi đã cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc mà còn là biểu tượng về nhân cách sống.