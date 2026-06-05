Sức hút từ điểm hẹn văn hóa - công nghệ “Kỳ Mộng Dân Gian”

(Ngày Nay) - Chính thức mở cửa tại Vincom Royal City đến hết 07/06, sự kiện “Kỳ Mộng Dân Gian” tái hiện kho tàng tích cổ bằng kỹ thuật trình chiếu Motion Led Mapping, nhận về sự quan tâm từ đông đảo công chúng.

Được thực hiện bởi nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, “Kỳ Mộng Dân Gian” tập trung vào mục tiêu đưa các giá trị truyền thống tiếp cận gần hơn với khán giả thông qua trải nghiệm nhập vai hiện đại. Dự án tái hiện bốn tác phẩm dân gian kinh điển: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Sự tích Dưa hấu, Thánh Gióng và Sơn Tinh - Thủy Tinh. Bằng nỗ lực kết hợp giữa văn hoá và công nghệ, nhóm kỳ vọng khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo bệ phóng để di sản tìm thấy vị thế mới trong nhịp sống đương đại.

Ngay từ thời điểm khai màn, dự án ghi nhận bầu không khí sôi nổi khi thu hút tệp khách hàng nhỏ tuổi. Bằng hệ thống âm thanh và ánh sáng được đầu tư bài bản, người xem cảm nhận bản thân như đang hiện diện và đồng hành cùng nhân vật trong từng phân cảnh. Không gian đa giác quan khéo léo xóa nhòa ranh giới giữa quá khứ và thực tại, biến các giá trị truyền thống trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, khu vực trưng bày trở thành điểm dừng chân để công chúng sưu tầm những ấn phẩm độc bản của dự án. Khu vực đón khách được bài trí trang trọng với các tác phẩm hội họa của học viên nhí trong sự kiện đồng hành. Việc vinh danh nét vẽ hồn nhiên tạo nên nhịp cầu kết nối di sản giữa các thế hệ, mang lại cảm xúc trọn vẹn cho người tham gia.

Dưới góc nhìn của một chuyên gia nghiên cứu văn hóa, PGS.TS Nguyễn Việt Hùng đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức trong việc thiết lập diện mạo mới cho các tác phẩm dân gian. “Sự kiện đảm bảo truyền tải trọn vẹn tinh thần cốt lõi của mỗi câu chuyện qua tư duy thẩm mỹ chỉn chu và hiệu ứng thị giác chất lượng. Đây hiện là xu thế toàn cầu, góp phần bảo tồn văn hoá bền vững”, ông khẳng định.

Trực tiếp tham gia hành trình trải nghiệm, Linh Nhi (15 tuổi) bày tỏ sự ngạc nhiên trước cách dự án kể lại những ký ức tuổi thơ. “Hồi nhỏ em chỉ được nghe bà kể, nhưng hôm nay mọi thứ hiện lên quanh mình với ánh sáng và âm thanh sống động nên em thấy rất thích thú. Em thực sự được dạo chơi trong thế giới của các nhân vật, một trải nghiệm mới lạ hơn nhiều so với việc chỉ đọc qua sách vở”, Nhi chia sẻ.

Ảnh 5: Sự hưởng ứng từ công chúng đa thế hệ cùng khách quốc tế khẳng định sức hút và tính phổ quát của di sản Việt khi được chuyển hóa qua ngôn ngữ công nghệ hiện đại.

Tiếp nối những phản hồi tích cực từ công chúng, “Kỳ Mộng Dân Gian” tiếp tục mở cửa đón khách đến hết ngày 07/06. Sự hưởng ứng nhiệt thành này không đơn thuần là thành công của một dự án nghệ thuật số, mà còn khẳng định khát khao kết nối với cội nguồn của thế hệ hôm nay.