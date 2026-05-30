Sài Gòn tí tách cà phê: ngon và “phê” cỡ nào?

(Ngày Nay) - Ấn phẩm “Sài Gòn cà phê” của tác giả Neil Featherstone được giới thiệu tại Đường Sách TPHCM ngày 30/5 bằng một chương trình dành cho đông đảo người yêu cà phê và du khách quốc tế được trải nghiệm, khám phá hương vị cà phê tinh tuyền của Việt Nam.
Ấn phẩm "Sài Gòn cà phê" của tác giả Neil Featherstone được giới thiệu tại không gian trải nghiệm cà phê phong cách Việt. Ảnh: Đỗ Minh Khôi
Cà phê mang đến “sự kết nối”

“Quốc gia nào sản xuất cà phê nhiều thứ nhất và thứ nhì thế giới?” – ông Đào Duy Khang, nhà sáng lập Công ty Grace On Earth và điều hành công ty Smart Coffee Factory, bước lên sân khấu hỏi khán giả tham dự chương trình giao lưu Sài Gòn tí tách. Những câu trả lời đáp lại đều chính xác: Brazil và Việt Nam lần lượt là hai quốc gia sản xuất cà phê nhiều nhất và lớn thứ nhì trên thế giới hiện nay.

Việt Nam có sản lượng cà phê đạt khoảng 27-30 triệu bao/năm, tức khoảng 16-17% nguồn cung toàn cầu. Đồng thời Việt Nam là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới. Ông Đào Duy Khang, người đồng thời cũng là thành viên Hiệp hội Cà phê đặc sản thế giới - khẳng định: “Đặc tính cà phê rất quan trọng là “sự kết nối”. Cà phê Việt giúp mọi người quen biết, giao lưu, trao đổi, sẻ chia câu chuyện với nhau”.

Công chúng và du khách trải nghiệm pha cà phê sữa trong chương trình giao lưu. Ảnh: Đỗ Minh Khôi

Ông Đào Duy Khang đang cùng cộng sự sát cánh, lăn lộn với bà con đồng bào các dân tộc Châu Mạ, Chu Ru, K’Ho, Người Dẻ, M’Nông… để “hạt cà phê Việt được sản xuất, nâng niu đúng với giá trị của nó”. Ông Khang nói: “Tôi luôn mong bạn bè khắp năm châu không ngừng nhắc đến văn hoá cà phê Việt Nam”.

“Tiệc thị giác” từ sách ảnh Sài Gòn cà phê

Cà phê Việt Nam là nét bản sắc đặc sắc đang dần trở thành di sản văn hóa của Việt Nam. Trong cuốn sách ảnh Sài Gòn cà phê (tên đầy đủ: Saigon Cà Phê - A Glimpse Into SaiGon's Coffee Culture) của nhiếp ảnh gia người Úc Neil Featherstone do Asia Book và NXB Dân trí ấn hành, tác giả dành 5 chương sách giới thiệu về cà phê và văn hóa cà phê ở Việt Nam.

Cuốn sách là một hành trình khám phá toàn diện và đầy chất thơ về văn hóa thưởng thức cà phê độc đáo tại Sài Gòn – TPHCM của một nhiếp ảnh gia đến Việt Nam lần đầu từ năm 2008 và “đem lòng yêu mến Việt Nam” đến mức sống luôn tại đây từ năm 2012. Tác giả Neil Featherstone từng ra mắt cuốn sách ảnh đầu tiên chụp tại Việt Nam là Hội An Panorama (2015).

Ông Đào Duy Khang (trái) - thành viên Hiệp hội Cà phê đặc sản thế giới - chia sẻ tình yêu nồng nàn với cà phê Việt Nam. Ảnh: Đỗ Minh Khôi

Sách ảnh Sài Gòn cà phê với hàng trăm bức ảnh chất lượng cao, mang đến góc nhìn vừa tò mò, khách quan nhưng cũng đầy tình yêu và sự thấu hiểu từ tác giả Neil Featherstone, đưa người đọc đi từ những đồn điền cà phê bạt ngàn ở Đắk Lắk ở chương 1 (Câu chuyện nguồn cội), qua những gánh hàng rong, những quán cà phê vợt lâu đời trong hẻm nhỏ, những chiếc ghế nhựa vỉa hè đậm chất Sài Gòn, đến sự bùng nổ của các chuỗi cửa hàng hiện đại ở những chương tiếp theo.

Không chỉ nói về cà phê phin truyền thống, sách còn cập nhật xu hướng cà phê hiện đại, cà phê thú cưng, và văn hóa "take away" (mang đi) đang lên ngôi. Từ 4 loại truyền thống (đen đá, sữa đá, đen nóng, sữa nóng) còn có các loại cà phê độc đáo: cà phê trứng, cà phê vợt, cà phê chồn... giúp độc giả cảm nhận được "cái hồn" của người Sài Gòn qua thói quen uống cà phê: không chỉ để tỉnh táo mà là để kết nối, sẻ chia và sống chậm lại.

Nhiều người tham dự chương trình giao lưu trải nghiệm Sài Gòn tí tách tại Đường Sách TPHCM ngày 30/5. Ảnh: Đỗ Minh Khôi

Ở Chương 5 The Future (Tương lai), tác giả Neil Featherstone giới thiệu những không gian “chill” hiện đại với ly cà phê và làn sóng cà phê đặc sản (Specialty Coffee) cùng những dự đoán về sự thay đổi của văn hóa cà phê trong bối cảnh đô thị hóa và hội nhập ở Việt Nam.

Sài Gòn cà phê dành cho bất cứ ai yêu cà phê, muốn tìm hiểu sâu hơn về Robusta, Arabica và các phong cách pha chế độc đáo của Việt Nam; dành cho khách du lịch muốn thấu hiểu văn hóa địa phương một cách chân thực nhất. Sách cũng dành cho người yêu nhiếp ảnh và yêu Sài Gòn với những khoảnh khắc đời thường tuyệt đẹp.

Chương trình giao lưu Sài Gòn tí tách do Tiệm Sách Cũ Cô Chi phối hợp cùng Công ty TNHH Sách Á Châu (Asia Book) và Smart Coffee Factory tổ chức mang tính thử nghiệm một hình thức trải nghiệm mới gắn với Văn hóa đọc, góp phần đa dạng hóa hoạt động và tăng sức hút cho điểm đến tại Đường Sách TPHCM. Không chỉ chia sẻ những thông tin, câu chuyện thú vị về văn hóa cà phê Sài Gòn, khám phá hành trình của cà phê trong đời sống đô thị, các bạn trẻ yêu sách, yêu cà phê và công chúng còn được trực tiếp trải nghiệm những hoạt động giao lưu độc đáo xoay quanh nghệ thuật thưởng thức cà phê đậm đà phong cách Việt, pha và uống cà phê tại chỗ.

(Ngày Nay) - Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho thấy sự đổi mới trong tư duy làm phim với Ốc mượn hồn. Tác phẩm mang màu sắc tâm lý kịch tính, được kể bằng nhịp điệu tiết chế trên nền những khung hình đậm chất điện ảnh.
