Nguồn nhân lực quản lý nghệ thuật trong phát triển công nghiệp văn hóa

Tọa đàm thu hút trên 100 thành viên tham dự, gồm: đại diện lãnh đạo sở Văn hóa và Thể Thao TPHCM, các học giả, giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, giảng viên, đại diện đến từ các Nhà hát-sân khấu, hãng phim, Đài phát thanh và truyền hình TPHCM, các đơn vị tổ chức sự kiện, truyền thông, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên…

Chú trọng phát triển các năng lực cốt lõi

Chủ tọa của tọa đàm này, gồm: TS. Trịnh Đăng Khoa - Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Văn hóa TPHCM; TS. Vũ Thị Phương - Trưởng Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật; NSƯT. TS. Đạo diễn Hoàng Duẩn - Phó Trưởng Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật.

Ban Tổ chức đã nhận được gần 40 bài tham luận và ý kiến trao đổi, tập trung vào nhiều vấn đề thiết thực như chuẩn đầu ra, năng lực nghề nghiệp, nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, quản trị dự án văn hóa - sáng tạo, tổ chức sự kiện, phát triển công chúng, truyền thông số, quản trị bản quyền, khởi nghiệp sáng tạo và mô hình hợp tác giữa cơ sở đào tạo với các đơn vị thực tiễn.

Chương trình được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật giữa nhà trường với các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, đơn vị sử dụng lao động, cựu sinh viên, học viên và sinh viên trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; đồng thời góp phần nhận diện những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý nghệ thuật trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay.

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số đang mở ra những không gian phát triển mới, nơi văn hóa, sáng tạo, công nghệ, thị trường và bản sắc dân tộc cùng tham gia tạo lập giá trị. Trong dòng vận động đó, văn hóa không chỉ được nhìn nhận như nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần thúc đẩy sáng tạo, kết nối thị trường, nâng cao sức mạnh mềm và phát triển bền vững.

Chính vì vậy, nguồn nhân lực quản lý nghệ thuật giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối nghệ sĩ, tác phẩm, công chúng, thiết chế văn hóa, doanh nghiệp sáng tạo và chính sách công.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, TS. Vũ Thị Phương - Trưởng Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật nhấn mạnh: nguồn nhân lực quản lý nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay cần được nhận diện không chỉ như lực lượng tổ chức, điều hành các hoạt động nghệ thuật, mà còn là đội ngũ có khả năng kết nối sáng tạo với quản trị, nghệ sĩ với công chúng, sản phẩm văn hóa với thị trường và giá trị văn hóa với hiệu quả xã hội. Từ đó, công tác đào tạo cần chú trọng phát triển các năng lực cốt lõi như quản trị dự án nghệ thuật, tổ chức sản xuất chương trình, phát triển công chúng, truyền thông số, huy động nguồn lực, quản lý bản quyền, làm việc với nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng.

Quản lý văn hóa theo tiếp cận chuẩn đầu ra

TS, NSƯT, Đạo diễn Hoàng Duẩn - Phó Trưởng Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật trình bày đề dẫn tọa đàm, gợi mở những vấn đề trọng tâm về bối cảnh, xu hướng và yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực quản lý nghệ thuật trong phát triển công nghiệp văn hóa. Đề dẫn nhấn mạnh sự cần thiết của việc rà soát, cập nhật chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa theo tiếp cận chuẩn đầu ra; đồng thời đặt ra yêu cầu nghiên cứu, định hướng phát triển chuyên ngành mới phù hợp với nhu cầu xã hội, xu hướng quốc tế và thực tiễn hoạt động văn hóa, nghệ thuật hiện nay.

Trong không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, các đại biểu đã chia sẻ nhiều góc nhìn từ lý luận đến thực tiễn, từ yêu cầu của thị trường lao động đến định hướng đổi mới chương trình đào tạo. Nhiều ý kiến cho rằng, để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa, người làm công tác quản lý nghệ thuật cần được trang bị tư duy liên ngành, năng lực quản trị hiện đại, khả năng thích ứng với môi trường số, kỹ năng kết nối nguồn lực và năng lực chuyển hóa giá trị văn hóa - nghệ thuật thành các sản phẩm, dịch vụ, dự án có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Hầu hết các đại biểu trao đổi đều cho rằng đây là tọa đàm khoa học rất kịp thời, phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp văn hoá trong giai đoạn hiện nay của đất nước. Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật với 50 năm thành lập, từ cơ cở các chuyên ngành đang đào tạo như: Quản lý hoạt động văn hóa, xã hội; Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa, nghệ thuật; Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch chính là các nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng triển khai đào tạo các chuyên ngành về quản lý nghệ thuật, quản trị nghệ thuật.

Tọa đàm là hoạt động khoa học có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm rõ hơn vai trò của nguồn nhân lực quản lý nghệ thuật trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa hiện nay. Các tham luận và ý kiến trao đổi tại chương trình là nguồn thông tin tham vấn quan trọng để Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật tiếp tục rà soát, cập nhật chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa, định hướng phát triển chuyên ngành mới, hoàn thiện chuẩn đầu ra, nội dung đào tạo và hoạt động thực hành - thực tập, đáp ứng nhu cầu xã hội và xu hướng phát triển công nghiệp văn hóa trong thời gian tới.

Với tinh thần cầu thị, hợp tác và đổi mới, tọa đàm đã góp phần khẳng định vai trò của Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật trong đào tạo nguồn nhân lực văn hóa - nghệ thuật chất lượng, có khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển của công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo và quá trình hội nhập hiện nay.