Hát Bội lặn lội "chạy show" không nghỉ

(Ngày Nay) - Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM công bố có ít nhất 15 suất diễn đã lên lịch phục vụ công chúng từ trẻ em mồ côi, sinh viên, du khách quốc tế, người dân ở xa trung tâm thành phố… trong suốt tháng 6 chào hè.
Nghệ sĩ Kiều My của Nhà hát nghệ thuật Hát Bội TPHCM tham gia nhiều vở diễn kinh điển. Ảnh: Trung Nghĩa

Biểu diễn nhiều nơi bất kể sáng, tối

Ngày 1/6/2026,lịch diễn “hết sáng đến tối” tháng 6 của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCMđược chính thức giới thiệu. Nổi bật là chương trình Hát Bội với Âm nhạc dân tộc diễn tại Đường Sách TPHCM miễn phí nhằm quảng bá, bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị đặc sắc của loại hình Nghệ thuật Hát Bội đến với đông đảo cộng đồng. Trong tháng 6, Hát Bội với Âm nhạc dân tộcsẽ diễn ra tại sân khấu A Đường Sách vào chiều các ngày 13, 14, 27 và 28/6 (từ 17 giờ 30 chiều).

Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM biểu diễn các trích đoạn kinh điển. Ảnh: Trung Nghĩa
Vở Trần Quốc Toản ra quân trình diễn tại Đường Sách TPHCM đêm 31/5
Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM biểu diễn các trích đoạn kinh điển. Ảnh: Trung Nghĩa

Các ngày 1, 4 và 5/6, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM diễn phục vụ cho khán giả thiếu nhi tại trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình, Làng trẻ em SOS và Làng thiếu niên Thủ Đức. Ngoài ra còn có các chương trình biểu diễn quảng bá nghệ thuật Hát bội tại Đền Hùng (Thảo Cầm Viên Sài Gòn) sáng ngày 7 và 21/6; Lăng Lê Văn Duyệt (phường Gia Định) sáng ngày 14 và 28/6. Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM cũng tích cực tham gia các buổi diễn dành cho sinh viên tại Đại học Hồng Bàng (chiều 25/6) và xã Cần Giờ, xã Đông Thạnh (TPHCM) vào cuối tháng.

Giới thiệu nguồn cội hát bội

Nghệ sĩ và người dẫn chương trình Thạch Thúy Quyên cho biết chương trình mở màn thường gồm phần giới thiệu sơ lược về Hát Bội - loại hình nghệ thuật kịch hát truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Theo các nhà nghiên cứu, rất nhiều khả năng nghệ thuật hát Bội được hình thành trong giai đoạn thời nhà Lê, có thể là vào thế kỷ 15-16.

Đến thế kỷ 17, được sự khuyến khích của Chúa Nguyễn, Hát Bội phát triển ở Đàng Trong với công lao rất lớn của chí sĩ Đào Duy Từ. Đến thế kỷ 18 thì từ "Bội" trong tên gọi “Hát Bội” đã xuất hiện chính thức trong các tư liệu, sách sử xưa, như cụ Phạm Đình Hổ viết trong Vũ trung tùy bút.

Hai nghệ sĩ Thạch Thúy Quyên và Hà Trí Nhơn giới thiệu các động tác biểu diễn trong môn hát bội với bạn trẻ. Ảnh: Trung Nghĩa

Cuối thế kỷ 19, cụ Đào Tấn có công phát triển nghệ thuật Hát Bội đến độ hoàn thiện về nghệ thuật trình diễn và ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống người dân. Càng đi vào phía Nam thì Hát Bội càng bén rễ trong dân gian. Tả quân Lê Văn Duyệt là người có công rất lớn trong việc giúp Hát Bội phát triển khi ông làm Tổng trấn Gia Định Thành thế kỷ 19.

Trẻ em và du khách quốc tế say sưa xem hát bội. Ảnh: Trung Nghĩa
Nghệ sĩ hát bội, du khách và bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm chung sau chương trình tại Đường Sách TP.HCM đêm 31/5/2026. Ảnh: Lê Hữu Nhựt.

Đầu thế kỷ 20, Hát Bội trở thành loại hình biểu diễn/giải trí thịnh hành ở vùng đất Nam bộ, được đưa đi diễn tại Pháp, được quan tâm xây dựng quy củ. Từ cuối thế kỷ 20 cho đến nay, Hát Bội vẫn gắn kết mật thiết với tín ngưỡng thờ thần Thành Hoàng và trở thành nghi lễ không thể thiếu trong Lễ hội Kỳ yên (cầu an) ở các Đình thần, phục vụ đời sống tín ngưỡng và tinh thần của người dân đất Phương Nam.

Từ hòa tấu dân tộc đến trích đoạn kinh điển

Cho đến nay Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM tích cực gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị đặc sắc của loại hình nghệ thuật này. Những giai điệu mang đậm bản sắc dân tộc qua phần trình diễn hòa tấu nhạc cụ đặc sắc kết hợp giữa bộ gõ, bộ dây và bộ hơi từ các nhạc sĩ nhà hát, như: nhạc sĩ Kim Phong (đờn ghita phím lõm), Phước Tường (đờn tranh), Minh Tân (đờn nhị, đờn cò), Hữu Vinh, Văn Đô, Thanh Tuấn, Minh Trọng (bộ gõ) và Văn Tòng (kèn lá, kèn thau)… gây thích thú đối với du khách.

Nghệ sĩ kỳ cựu Khổng Minh Khương trước giờ ra sân khấu biểu diễn. Ảnh: Trung Nghĩa

Phần biểu diễn của Nhà hát nghệ thuật Hát Bội TPHCM do NSND Thanh Trang làm chủ nhiệm, nghệ sĩ Lê Bảo Châu chỉ huy biểu diễn luân phiên các trích đoạn kinh điển, như: Trần Quốc Toản ra quân, Anh Hùng Trần Bình Trọng, Chung Vô Diệm tam hí Lỗ Lâm, Trảm Trịnh Ân, Châu Xán tá Thanh Long đao, San Hậu, Ông già cõng vợ đi xem hội… Nhiều thế hệ nghệ sĩ của nhà hát thường xuyên có mặt cống hiến hết mình như nghệ sĩ Lê Bảo Châu, Hoàng Hà, Hoàng Tuấn, Ngọc Giàu, Khổng Minh Khương, Nhã Thanh, Thanh Bình, Thạch Thúy Quyên (QinQin), Tâm Tâm, Kiều My, Hoàng Duy, Bảo Trang, Xuân Huỳnh, Hà Trí Nhơn…

