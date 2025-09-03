Lo ngại nguồn cung đẩy giá dầu thế giới tăng hơn 1%

(Ngày Nay) - Giá dầu chốt phiên 2/9 tăng hơn 1% sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào dòng doanh thu từ dầu mỏ của Iran.

Thị trường cũng đang hướng sự chú ý đến cuộc họp của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối, còn gọi là OPEC+, vào ngày 7/9, nơi các nhà phân tích kỳ vọng nhóm sẽ không nới lỏng các đợt cắt giảm tự nguyện còn lại.

Chốt phiên này, giá dầu thô Brent tăng 99 xu (tương đương 1,45%) lên 69,14 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1,58 USD (2,47%) lên mức 65,59 USD/thùng.

Hôm 2/9, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt một mạng lưới các công ty vận tải và tàu thuyền do một doanh nhân người Iraq đứng đầu vì hành vi buôn lậu dầu Iran dưới vỏ bọc dầu Iraq. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục duy trì áp lực lên Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ. Vòng đàm phán thứ sáu đã bị đình chỉ sau khi cuộc xung đột kéo dài 12 ngày bắt đầu vào tháng Sáu.

Trong khi đó, giới đầu tư sẽ theo dõi cuộc họp của tám thành viên OPEC+ vào ngày 7/9.

Giới phân tích cho rằng nhóm này sẽ không nới lỏng các đợt cắt giảm tự nguyện còn lại của tám thành viên - bao gồm Saudi Arabia và Nga - vốn là những yếu tố đang hỗ trợ thị trường và giữ giá trong khoảng 60 USD/thùng.

Nhà phân tích độc lập Gaurav Sharma cho rằng OPEC+ có thể sẽ chờ thêm báo cáo sau khi mùa lái xe cao điểm mùa hè của Mỹ kết thúc trước khi đưa ra động thái tiếp theo, trong bối cảnh thị trường dự kiến sẽ dư cung vào quý cuối năm.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng đầu tư UBS cho biết những kỳ vọng rằng số liệu của Mỹ sẽ cho thấy một đợt sụt giảm dự trữ dầu thô nữa cũng đang thúc đẩy thị trường. Mùa lái xe cao điểm mùa Hè của Mỹ - giai đoạn có nhu cầu cao nhất tại thị trường tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất thế giới - đã chính thức kết thúc với ngày lễ Lao động vào 1/9.