Lợi ích từ việc cấm bán thuốc lá cho thanh thiếu niên

(Ngày Nay) - Theo kết quả một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet Public Health, việc cấm bán thuốc lá cho thanh thiếu niên và tạo ra một thế hệ không hút thuốc có thể ngăn chặn 1,2 triệu ca tử vong do ung thư phổi trên toàn cầu.

(Ngày Nay) - Hãng thông tấn NNA của Liban ngày 4/10 (giờ địa phương) đưa tin máy bay trở 55 tấn hàng viện trợ và thuốc men y tế đã tới nước này. Đây là nỗ lực cung cấp viện trợ do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cùng Văn phòng cao Ủy nhân quyền LHQ (UNHCR) phối hợp thực hiện.

(Ngày Nay) - Bác sĩ Trần Nguyên Giáp bị tước chứng chỉ hành nghề 3 tháng do xảy ra biến cố trong phẩu thuật thẩm mỹ tại cơ sở không đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

(Ngày Nay) - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Con Cuông triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam.