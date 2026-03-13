Kỹ sư đoạt giải Grammy góp mặt trong ca khúc mới của HIEUTHUHAI

(Ngày Nay) - Ca khúc “Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói” của HIEUTHUHAI nhanh chóng viral sau 3 ngày ra mắt. Góp phần cho thành công của bài hát là một “phù thuỷ âm thanh” từng làm việc với nhiều tên tuổi lớn.
Dale Becker là kỹ sư âm thanh đảm nhiệm vai trò mastering cho các album nổi tiếng như “Hit Me Hard and Soft” của Billie Eilish, “SOS” của SZA hay “Swag” Justin Bieber. Các sản phẩm của anh không chỉ thu hút khán giả toàn cầu, mà còn được đánh giá cao bởi giới chuyên môn khi liên tục được đề cử các giải thưởng danh giá. Kỹ sư người Mỹ có tổng cộng 9 đề cử Grammy và 1 giải Latin Grammy năm 2020 cho hạng mục “Album kỹ thuật âm thanh xuất sắc nhất”.

Kỹ sư đoạt giải Grammy góp mặt trong ca khúc mới của HIEUTHUHAI ảnh 1

Ảnh: Rupert Neve Designs

Đây là lần đầu tiên Dale Becker tham gia một sản phẩm Việt, và cũng là lần hiếm hoi một kỹ sư âm thanh mang tầm vóc quốc tế hợp tác với nghệ sĩ trong nước. Trước đó, album “Vũ Trụ Cò Bay” của Phương Mỹ Chi cũng được mastering bởi Chris Gehringer - kỹ sư âm thanh có 3 giải Latin Grammy và 23 đề cử Grammy.

Ca khúc mới của HIEUTHUHAI còn có sự tham gia của Andrew Kim, kĩ sư âm thanh trong giới underground Mỹ, từng cộng tác với nhiều nghệ sĩ hip-hop như Ski Mask the Slump God, BROCKHAMPTON hay A$AP Rocky. Anh đảm nhiệm phần mixing của ca khúc cùng với người đồng nghiệp Daniel Cortes và chính HIEUTHUHAI.

Với màu sắc city pop hoài niệm, cùng với sự đầu tư âm thanh và hình ảnh, “Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói” đã thu hút gần 3 triệu lượt xem trên YouTube và 700 nghìn lượt nghe trên Spotify chỉ sau 3 ngày ra mắt. Ca khúc là single mở đường cho album mới của HIEUTHUHAI; hi vọng những ca khúc tiếp theo của nam nghệ sĩ sẽ có thêm nhiều sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế.

Cùng thưởng thức ca khúc mới của HIEUTHUHAI:

Hữu Quyết
