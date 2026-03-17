Jun Phạm và đêm nhạc “Hạnh phúc là khi…” - Cảm xúc thăng hoa giữa lòng Hà Nội

Minh Thư - Hương Giang
(Ngày Nay) - Tối 16/03, tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), nghệ sĩ Jun Phạm đã mang đến một đêm nhạc bùng nổ và đầy cảm xúc mang tên “Hạnh phúc là khi…”. Sự kiện do đơn vị Nuna nu nống tổ chức đã đánh dấu màn tái ngộ ấn tượng của nam nghệ sĩ với khán giả Thủ đô sau 2 tháng xa cách.
Bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu

Trở lại Hà Nội lần này, Jun Phạm đã chiêu đãi người hâm mộ một “bữa tiệc” âm nhạc đa dạng và được đầu tư kỹ lưỡng. Sân khấu thực sự "nóng" lên khi anh mang đến những bản hit mới nhất từ EP Thần Yêu. Các ca khúc mang đậm âm hưởng dân gian đương đại như Sơn Thủy Khúc, Bất Tuyệt Thao Thao, hay Nhẹ Tựa Khói Sương được tái hiện sinh động, kết hợp cùng vũ đoàn AC trong những bước nhảy cuốn hút và đầy năng lượng.

Đan xen với không khí sôi động đó là những nốt lặng sâu lắng, chạm đến trái tim người nghe. Cả khán phòng như chìm đắm trong hoài niệm và sự đồng cảm khi Jun Phạm cất lên những giai điệu quen thuộc, vốn đã gắn bó với anh từ lâu như Sau Lưng Bố hay Thương Em Hơn Chính Anh,...

Sự gắn kết ngọt ngào qua những món quà tinh thần

Một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của đêm nhạc “Hạnh phúc là khi…” chính là không gian tương tác gần gũi giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Jun Phạm đã đặc biệt chuẩn bị những cuốn sách tô màu Xứ sở Miên Man để dành tặng người hâm mộ. Đây là ấn phẩm phái sinh đầy ý nghĩa, gắn liền với tác phẩm Xứ Sở Miên Man - cuốn sách giành giải C tại Giải thưởng Sách Quốc gia của anh.

Chính sự tinh tế trong việc kết nối âm nhạc với văn chương, cùng những màn giao lưu chân thành, duyên dáng của Jun Phạm trên sân khấu đã xóa nhòa mọi khoảng cách. Khán giả không chỉ được mãn nhãn, mãn nhĩ mà còn cảm nhận trọn vẹn sự trân trọng mà nam nghệ sĩ dành tặng tất cả người hâm mộ.

Đêm nhạc “Hạnh phúc là khi…” đã thành công rực rỡ, để lại những dư âm khó quên với tất cả những khán giả. Sự kiện một lần nữa khẳng định sức hút bền bỉ và sự đa tài của Jun Phạm trong hành trình nghệ thuật của mình.

Hà Nội bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10: Thêm cơ hội nhưng cần tính toán nguyện vọng
(Ngày Nay) - Quy định bỏ khu vực tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội từ năm học 2026 - 2027 được nhiều người đánh giá là bước thay đổi lớn trong chính sách tuyển sinh. Khi học sinh có thể đăng ký 3 trường bất kỳ, cơ hội lựa chọn được mở rộng. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh vào các trường “top” cũng được dự báo gia tăng, đòi hỏi phụ huynh và học sinh nắm rõ quy định để lựa chọn nguyện vọng phù hợp.
Chủ động phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập qua các cửa khẩu
(Ngày Nay) - Những ngày tháng 3/2026, lượng người xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có xu hướng tăng cao do nhu cầu về du lịch, thăm thân và giao thương sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Do đó, lực lượng Kiểm dịch y tế quốc tế tại các cửa khẩu đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vừa siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa tạo thuận lợi thông suốt cho hành khách qua lại biên giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng
(Ngày Nay) - Sáng 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - Ngài Ito Naoki. Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam về năng lượng, cụ thể là xăng dầu để cùng vượt qua khó khăn trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng dầu thô.
Singapore tăng lương để "giữ chân" giáo viên
(Ngày Nay) - Ngày 16/3, Bộ Giáo dục Singapore (MOE) cho biết khoảng 36.000 giáo viên và nhân sự giáo dục tại Singapore sẽ được tăng lương từ 2% đến 9% kể từ ngày 1/10, nhằm bảo đảm mức thu nhập trong ngành giáo dục vẫn cạnh tranh và giúp thu hút, giữ chân đội ngũ nhà giáo chất lượng. Lần gần nhất Singapore rà soát mức lương cho nhân sự giáo dục là năm 2022