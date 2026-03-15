Quả Dưa Hấu hội ngộ trong concert “Bản ghi nhớ” sau gần ba thập kỷ

(Ngày Nay) - Tối 14/3, đêm diễn đầu tiên của concert “Bản ghi nhớ” diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) đã đánh dấu sự tái hợp của ban nhạc Quả Dưa Hấu sau gần ba thập kỷ ngừng hoạt động. Cuộc hội ngộ của Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tú Dưa không chỉ đưa khán giả trở lại với những giai điệu quen thuộc của nhạc trẻ Việt Nam cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000, mà còn gợi nhắc một giai đoạn thanh xuân đáng nhớ của nhiều thế hệ người nghe.

Như một cuốn băng chứa đầy hồi ức đáng nhớ, concert “Bản ghi nhớ” dẫn dắt khán giả đi qua từng chặng đường trong hành trình của nhóm. Từ những ngày đầu gây dựng tên tuổi, đến quãng thời gian mỗi thành viên theo đuổi con đường riêng, rồi cuối cùng là sự hội tụ ở hiện tại khi cả ba cùng đứng trên sân khấu sau nhiều năm gián đoạn. Xuyên suốt đêm diễn là tinh thần của tuổi trẻ - điều từng làm nên sức hút của Quả Dưa Hấu trong thời kỳ âm nhạc Việt Nam phát triển rực rỡ.

Đêm diễn mở màn với tiết mục được dàn dựng công phu từ âm thanh, ánh sáng đến hiệu ứng thị giác. Trong tiếng hò reo của khán giả, ba thành viên Quả Dưa Hấu xuất hiện lịch lãm và hoà giọng trong ca khúc “Unstoppable” - sáng tác mới của Hồ Hoài Anh với phần lời của nhà báo Hà Quang Minh dành riêng cho nhóm. Với giai điệu mạnh mẽ, bài hát là một lời khẳng định cho sự trở lại của Quả Dưa Hấu sau nhiều năm vắng bóng.

Sân khấu của “Bản ghi nhớ” dần trở nên nóng hơn với “Mặt trời dịu êm” - ca khúc gắn liền với tên tuổi của Quả Dưa Hấu từ những ngày đầu thành lập. Bản phối được làm mới theo hướng sôi động hơn, nhưng vẫn giữ tinh thần tươi sáng của bản gốc. Nhiều khán giả đứng dậy hát theo, khiến bầu không khí trong khán phòng giống như một buổi hội ngộ của ký ức, nơi những giai điệu quen thuộc từng vang lên trong ký túc xá sinh viên hay các chương trình ca nhạc truyền hình của thập niên 1990 được sống lại.

Trong phần giao lưu với khán giả, nhạc sĩ - ca sĩ Tú Dưa bày tỏ sự xúc động và biết ơn đối với cố nhạc sĩ Ngọc Châu - người đã dìu dắt anh và Tuấn Hưng đến với âm nhạc, giúp họ trưởng thành trong những năm tháng đầu của sự nghiệp. Các thành viên tin rằng dù đã đi xa, cố nhạc sĩ vẫn dõi theo và vui mừng khi Quả Dưa Hấu có dịp tái hợp.

Với “Mưa” và “Trái tim không ngủ yên”, khán giả tiếp tục đắm chìm trong không gian cảm xúc lãng mạn và hoài niệm mà Quả Dưa Hấu mang lại. Hiệu ứng sân khấu mô phỏng cơn mưa rơi cùng giọng hát của ba nam ca sĩ tạo nên một không gian lãng mạn, khiến nhiều khán giả xúc động. Những giai điệu quen thuộc đã tái hiện thanh xuân của nhiều khán giả thuộc thế hệ 7x, 8x, khiến họ không giấu nổi sự xúc động, bồi hồi.

Trên sân khấu, Bằng Kiều cũng hài hước nhớ lại thời hoàng kim của Quả Dưa Hấu, khi rất nhiều chàng trai trẻ để kiểu tóc giống mình và tìm cách lên sân khấu xin chữ ký. Sau 28 năm, nam ca sĩ vẫn khiến khán giả bật cười khi nói: “Bây giờ chúng tôi vẫn là một ban nhạc trẻ, rất cần sự ủng hộ của mọi người”.

Chương hai của “Bản ghi nhớ” mở ra với phần trình diễn solo ấn tượng của từng thành viên như một cách họ kể lại hành trình của bản thân trong suốt gần ba thập kỷ. Tú Dưa mở đầu với bản mashup “Anh nhớ em - Tan lớp phấn hồng”, trước khi thể hiện màn song ca đầy cảm xúc cùng Thùy Chi trong ca khúc “Một thời ta là thế”. Giọng hát trong trẻo của Thùy Chi cũng mang đến màu sắc dịu dàng cho “Giữ lại hạnh phúc”, một sáng tác của Tú Dưa.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác bài hát, Tú Dưa cho biết, “Giữ lại hạnh phúc” là nỗi niềm đau đáu của anh sau khi cuộc hôn nhân với vợ cũ - nữ hoàng wushu Thuý Hiền - tan vỡ. “Bài hát này tôi vừa dành cho cô ấy, vừa dành cho chính mình với thông điệp: ‘Hạnh phúc sẽ chỉ là mơ nếu không giữ gìn, nơi thiên đường anh đưa lối em sẽ mãi xa vời’.”

Tiếp nối đêm diễn, Tuấn Hưng mang đến ca khúc “Trầy xước” của Hồ Hoài Anh. Nam ca sĩ chia sẻ âm nhạc là điểm tựa giúp anh vượt qua nhiều biến động trong cuộc sống và tìm lại sự cân bằng. Anh tiếp tục trình diễn “Nắm tay anh thật chặt” và song ca cùng Lệ Quyên trong nhạc phẩm “Hãy trả lời em”. Nữ ca sĩ sau đó mang đến hai tiết mục solo “Thôi đừng chiêm bao” và “Giấc mơ có thật”, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với nhạc sĩ Tường Văn - cựu thành viên của Quả Dưa Hấu khi được anh giúp đỡ trong những năm đầu sự nghiệp.

Bằng Kiều mang đến cho khán giả một không gian trữ tình với “Cơn mưa băng giá”, trước khi song ca cùng ca sĩ Minh Tuyết trong “Tình bơ vơ”. Sự kết hợp của hai giọng ca tạo nên nhiều cảm xúc cho khán giả. Minh Tuyết sau đó khiến khán phòng thêm sôi động với bản hit “Đã không yêu thì thôi”.

Điểm nhấn của đêm diễn nằm ở chương cuối, khi ba thành viên trở lại sân khấu và cùng trình diễn loạt ca khúc quen thuộc từng gắn liền với tuổi trẻ của khán giả. “Get Down” - bản cover từng giúp tên tuổi nhóm được biết đến rộng rãi - được làm mới với bản phối hiện đại. Bằng Kiều chia sẻ kỷ niệm thời cả nhóm phải phiên âm lời bài hát ra tiếng Việt để học thuộc vì vốn tiếng Anh còn hạn chế, nhưng mỗi lần biểu diễn vẫn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt.

Những giai điệu hoài niệm tiếp tục vang lên với “Chỉ còn mưa rơi” và “Hè muộn”, trước khi đêm nhạc khép lại bằng ca khúc “Cảm ơn âm nhạc” của Tùng Sax - bài hát nằm trong EP “Bản ghi nhớ”. Đây là lời tri ân mà các nghệ sĩ dành cho âm nhạc - điều kỳ diệu đã gắn kết họ trong cuộc sống. Tất cả nghệ sĩ sau đó cùng xuất hiện trên sân khấu để trình diễn “Hoa cỏ mùa xuân”, kết thúc một đêm nhạc ngập tràn ký ức và cảm xúc.