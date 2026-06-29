Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Malaysia gia hạn thỏa thuận tìm kiếm máy bay mất tích MH370

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 29/6, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia, ông Loke Siew Fook, thông báo Nội các nước này đã chính thức thông qua việc gia hạn thêm 12 tháng thỏa thuận tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines với công ty thăm dò Ocean Infinity có trụ sở tại Anh. Quyết định này nhằm tạo điều kiện để công ty hoàn tất hoạt động tìm kiếm tại khu vực còn lại rộng 7.428,54 km² ở vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương.
Malaysia gia hạn thỏa thuận tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Bộ trưởng Loke Siew Fook cho biết thời gian gia hạn sẽ bắt đầu từ ngày 1/7 năm nay đến hết ngày 30/6/2027. Thỏa thuận mới tiếp tục duy trì các điều khoản hiện hành, trong đó có nguyên tắc "không tìm thấy, không trả phí". Theo đó, phía Malaysia sẽ không phải thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào nếu công ty Ocean Infinity không tìm thấy xác máy bay. Ngược lại, nếu xác máy bay được định vị, Ocean Infinity sẽ nhận khoản thù lao trị giá 70 triệu USD.

Malaysia cho biết việc gia hạn thỏa thuận này thể hiện cam kết của chính phủ trong nỗ lực tìm kiếm câu trả lời cho sự mất tích của chiếc máy bay xấu số và mang lại sự an ủi cho thân nhân các nạn nhân. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh thời gian cũng tính đến các cam kết thương mại mới của Ocean Infinity, đòi hỏi các thiết bị tìm kiếm chính của công ty phải được điều chuyển tạm thời sang khu vực khác trước khi quay lại thực hiện nhiệm vụ.

Dự kiến, các phương tiện và thiết bị phục vụ tìm kiếm sẽ được triển khai trở lại trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027, thời điểm biển lặng, thuận lợi cho việc bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả của chiến dịch.

Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 đã mất tích bí ẩn vào ngày 8/3/2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh (Trung Quốc) với 239 người trên máy bay, trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không thế giới. Trước đó, Ocean Infinity đã triển khai chiến dịch tìm kiếm mới từ ngày 25/2/2025 gồm 2 giai đoạn, nhưng vẫn chưa xác định được vị trí của chiếc máy bay xấu số.

PV
Malaysia MH370 tìm kiếm máy bay mất tích

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Jane Seymour mở màn "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ" tại DANAFF IV
Jane Seymour mở màn "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ" tại DANAFF IV
(Ngày Nay) - Sáng ngày 29/6 tại rạp chiếu phim Lê Độ - Đà Nẵng, đã diễn ra chương trình mở màn Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ với buổi chiếu tác phẩm Somewhere in Time ( Ngược dòng thời gian ) của đạo diễn Jeannot Szwarc. Bộ phim nằm trong chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV.
Hàn Quốc cho phép sử dụng robot AI tự hành để kiểm tra máy bay
Hàn Quốc cho phép sử dụng robot AI tự hành để kiểm tra máy bay
(Ngày Nay) - Chính phủ Hàn Quốc đã phê duyệt cơ chế miễn trừ quy định, cho phép triển khai robot tự hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kiểm tra kỹ thuật máy bay tại các sân bay. Động thái này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả bảo dưỡng, rút ngắn thời gian kiểm tra và tăng cường an toàn cho người lao động.
Cảnh báo 4 "điểm nghẽn" cộng hưởng đe dọa kinh tế toàn cầu
Cảnh báo 4 "điểm nghẽn" cộng hưởng đe dọa kinh tế toàn cầu
(Ngày Nay) - Ngày 28/6, Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) - tổ chức được ví như ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương – công bố báo cáo thường niên cảnh báo đỏ về 4 "điểm áp lực" đang trực tiếp đe dọa sự ổn định tài chính, đồng thời kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ toàn cầu phải hành động ngay lập tức.
Trao Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời cho nhà sản xuất phim Bill Mechanic
DANAFF IV trao Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời cho Bill Mechanic
(Ngày Nay) - Tối 28/6/2026, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV-2026) đã chính thức khai mạc với chủ đề “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”. Điểm nhấn đặc biệt của đêm khai mạc là việc Ban tổ chức trao Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời cho ông Bill Mechanic – cựu Chủ tịch kiêm CEO của hãng phim 20th Century Fox, người đứng sau nhiều thành công vang dội của Hollywood.
Cháy rừng tại Đức đối mặt thách thức kép
Cháy rừng tại Đức đối mặt thách thức kép
(Ngày Nay) - Nắng nóng và khô hạn kéo dài đang làm bùng phát các vụ cháy rừng tại nhiều khu vực của nước Đức. Công tác chữa cháy không chỉ gặp khó khăn do thời tiết mà còn bị cản trở bởi bom mìn, đạn dược còn sót lại trong lòng đất, gây ra nhiều vụ nổ và đe dọa an toàn của lực lượng cứu hộ.
LHQ hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực
LHQ hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực
(Ngày Nay) - Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc đã thông qua kế hoạch chiến lược cho Cuba với việc phân bổ hơn 116,4 triệu USD cho giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2030.