Malaysia lan tỏa giá trị di sản và tinh thần hiếu khách tại ITE HCMC 2025

Với chủ đề “Du lịch bền vững, Trải nghiệm sôi động”, ITE HCMC 2025 tập trung vào xu hướng du lịch thân thiện với môi trường, bảo tồn văn hóa và tăng cường gắn kết với du khách. Đây cũng là định hướng phát triển du lịch của Malaysia, nhấn mạnh đến các trải nghiệm thiên nhiên, du lịch cộng đồng và các sáng kiến sinh thái - văn hóa, mang lại lợi ích cho cả du khách lẫn cộng đồng địa phương.

Ngoài thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên và văn hóa, Malaysia còn khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu cho loại hình du lịch MICE (hội họp, khen thưởng, hội nghị, triển lãm). Với các đoàn khách quốc tế từ 50 – 499 người sẽ được hưởng nhiều ưu đãi như quà lưu niệm chào mừng, hỗ trợ một phần tiệc gala hoặc tiệc chiêu đãi, chương trình biểu diễn nghệ thuật, bố trí khu chụp ảnh, dịch vụ hỗ trợ tại sân bay và hỗ trợ lưu trú lên tới 2.500 RM. Tùy theo quy mô đoàn, gói hỗ trợ dao động từ 7.920 RM đến 49.915 RM, điều này giúp Malaysia củng cố vị thế là trung tâm MICE của khu vực, đáp ứng tốt nhu cầu của các đoàn khách với quy mô khác nhau.

“Malaysia không chỉ sở hữu cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế mà còn mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, để lại kỷ niệm khó quên cho du khách. Thông qua các gói hỗ trợ, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng nhiều đơn vị tổ chức và khách tham dự, đưa Malaysia trở thành trung tâm MICE hàng đầu trong khu vực,” bà Amirah Nadiah Mazlan, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ.

Tại ITE HCMC 2025, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia cũng giới thiệu chương trình Malaysia My Second Home (MM2H), phù hợp với các gia đình Việt Nam đang tìm kiếm môi trường sống an toàn, giáo dục chất lượng và chi phí hợp lý. Đồng thời, Malaysia quảng bá dịch vụ giáo dục quốc tế với bằng cấp được công nhận toàn cầu và học phí cạnh tranh, mở ra cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho sinh viên Việt Nam.

Đến với khu gian hàng Malaysia, khách tham quan sẽ được thưởng thức nhiều trải nghiệm không gian văn hóa sống động qua các màn trình diễn nghệ thuật truyền thống, giao lưu cùng nghệ nhân thủ công, vẽ henna, nghệ thuật thiếc, cùng các trò chơi với quà tặng độc đáo. Bên cạnh đó, khách ghé thăm cũng có thể tiếp cận các chương trình khuyến mãi đặc biệt bao gồm tour du lịch Malaysia hấp dẫn, ưu đãi vé máy bay AirAsia và tài liệu du lịch hữu ích.

Trong khuôn khổ quảng bá ẩm thực, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tổ chức Tuần lễ Ẩm thực & Văn hóa Malaysia tại nhà hàng Saigon Café, khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera, từ 28/8 - 7/9/2025 với chủ đề “Ticket to Penang”. Sự kiện mang đến hương vị đặc trưng của Penang với các món ăn do bếp trưởng khách mời Chang Song Cheong (khách sạn Penang Marriott) trực tiếp chế biến, kết hợp cùng hai loại cocktail lấy cảm hứng từ Penang để tạo nên trải nghiệm ẩm thực đậm chất Malaysia.

Việt Nam hiện là một trong những thị trường trọng điểm của Malaysia tại ASEAN. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Malaysia đã đón 168.677 lượt khách Việt Nam, cho thấy sức hút ngày càng lớn của Malaysia đối với du khách Việt.

Trong giai đoạn tới, Malaysia sẽ tập trung phát triển các phân khúc du lịch giá trị cao, bao gồm du lịch sinh thái và cộng đồng, du lịch MICE và khen thưởng, du lịch chăm sóc sức khỏe, giáo dục và gói lưu trú dài hạn. Trên nền tảng hạ tầng hiện đại cùng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và các thị trường trọng điểm khác, Malaysia hướng đến việc tạo ra những trải nghiệm linh hoạt và cá nhân hóa, nhằm đáp ứng xu hướng du lịch chú trọng tính chân thực và giá trị ý nghĩa của hành trình.