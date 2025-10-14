Thái Lan đẩy mạnh kích cầu du lịch dịp cuối năm

(Ngày Nay) - Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đặt mục tiêu thu hút 12 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong 4 tháng cuối năm 2025, thông qua hàng loạt sự kiện lớn như Đại lễ hội Diwali và Lễ hội Loy Krathong Thế giới, dự kiến mang lại doanh thu hơn 580 tỷ baht (khoảng 15,7 tỷ USD).

Phó Tổng cục trưởng TAT phụ trách sản phẩm và kinh doanh du lịch, ông Nat Kruthasoot, cho biết mùa cao điểm du lịch cuối năm sẽ được thúc đẩy nhờ các sự kiện quy mô lớn, được thiết kế để kích cầu du lịch.

Mùa du lịch bắt đầu với “Đại lễ hội Diwali Thái Lan tuyệt vời 2025”, diễn ra trong suốt tháng 10, nhằm tôn vinh mối quan hệ văn hóa giữa Thái Lan và Ấn Độ. Các hoạt động chính sẽ diễn ra tại Khlong Ong Ang (từ ngày 16-20/10) và khu vực Phahurat (từ ngày 18-20/10), bao gồm diễu hành theo phong cách Bollywood, biểu diễn văn hóa Thái-Ấn của các nghệ sĩ nổi tiếng và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tại các địa điểm tổ chức. Lễ hội dự kiến thu hút ít nhất 100.000 du khách và tạo ra doanh thu hơn 200 triệu baht, góp phần củng cố thị trường khách Ấn Độ, vốn đã ghi nhận hơn 1,8 triệu lượt du khách trong 9 tháng đầu năm 2025.

Tiếp theo, trong tháng 11, Thái Lan sẽ tổ chức “Lễ hội Loy Krathong Thế giới 2025” với mục tiêu nâng tầm lễ hội truyền thống này thành một sự kiện mang tầm vóc toàn cầu. Các hoạt động chính sẽ diễn ra tại Sukhothai (từ ngày 27/10-5/11) và Ayutthaya (từ ngày 1-5/11), dự kiến thu hút 450.000 người tham dự và tạo ra khoảng 800 triệu baht doanh thu.

Một điểm nhấn ấn tượng khác là sự kiện “Vijit Chao Phraya 2025” - chương trình trình diễn ánh sáng, âm thanh và hình ảnh ngoạn mục dọc theo sông Chao Phraya ở thủ đô Bangkok. Sự kiện kéo dài từ 30 đến 45 ngày (từ ngày 1/11-15/12) này dự kiến thu hút ít nhất 1,5 triệu du khách và tạo ra hơn 500 triệu baht hoạt động kinh tế.

Ngoài ra, Thái Lan sẽ tổ chức Giải Marathon Quốc tế “Amazing Thailand Marathon 2025” nhằm quảng bá du lịch vào ngày 30/11 trên đường Phayathai, trước Trung tâm MBK và Sanam Luang, Bangkok. Sự kiện dự kiến có sự tham gia của 28.000 người Thái và 8.000 du khách quốc tế, tạo ra doanh thu ít nhất 894 triệu baht.

Một hoạt động đáng chú ý khác là “Amazing Thailand Countdown 2025”, được tổ chức nhằm củng cố vị thế của Thái Lan như một điểm đến lý tưởng trên toàn cầu để đếm ngược đón năm mới. TAT đã phân bổ tổng ngân sách khoảng 25 triệu baht để tổ chức và hỗ trợ các sự kiện trên khắp cả nước. TAT sẽ trực tiếp đăng cai sự kiện đếm ngược tại 2 địa điểm là Chiang Mai và Phayao, dự kiến thu hút khoảng 150.000 người tham dự. Ngoài ra, TAT cũng đang hỗ trợ các sự kiện đếm ngược tại nhiều địa điểm khác trên toàn quốc, chẳng hạn như ICONSIAM, CentralWorld, One Bangkok và các địa điểm khác tại Bangkok, nơi khu vực tư nhân đã có năng lực quản lý sự kiện chuyên nghiệp.

Hướng tới năm 2026, TAT có kế hoạch đăng cai Đại lễ hội Songkran “Maha Songkran 2026” tại Sanam Luang, Bangkok, tiếp tục đà phát triển thương hiệu đã được thiết lập trong những năm trước. Ngân sách dự kiến khoảng 100 triệu baht, tương tự như năm ngoái, nhằm phát triển lễ hội tết cổ truyền của Thái Lan thành một sự kiện đẳng cấp thế giới.

Ông Nat cho biết trong cả năm 2025, tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt 2.660 tỷ baht, trong đó doanh thu từ thị trường quốc tế đạt 1.510 tỷ baht, giảm 5% so với năm ngoái và lượng khách du lịch quốc tế đạt 33,4 triệu, giảm 6%. Doanh thu từ thị trường nội địa dự kiến đạt 1.150 tỷ baht, tăng 2%, với 204,57 triệu lượt khách du lịch nội địa, cũng tăng 2%.