Mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động Thủ đô

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động các đơn vị: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Green Chicken và Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đầu tư và phát triển thuỷ lợi Hà Nội, Công ty Cầu xây, Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Trì.

Tại các nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo tổ chức Công đoàn Thủ đô đã nắm bắt tình hình quan hệ lao động và công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đặc biệt, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chia sẻ với những khó khăn mà các đơn vị và người lao động đang phải trải qua để duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập và các chế độ cho người lao động.

Nhấn mạnh phương châm "không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết", đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh hoạt động chăm lo để người lao động được đón Tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy. Qua đó, tạo động lực giúp người lao động sau kỳ nghỉ Tết tiếp tục quay trở lại làm việc, không ngừng nâng cao tay nghề đề đóng góp vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp.

Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng mỗi đơn vị 50 suất quà (mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng và 1 túi quà trị giá 350.000 đồng) cho đoàn viên, người lao động.

Tại Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội, Giám đốc Công ty Nguyễn Thanh Bình cho biết, năm 2023, Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm cho hơn 1.600 cán bộ, công nhân lao động và thực hiện đúng quy định về chế độ lương, thưởng, bảo hộ lao động. Dịp Tết Nguyên đán này, Công ty phấn đấu thưởng Tết với mức 3 tháng lương cho người lao động. Ngoài ra, duy trì chế độ cho 100 công nhân làm việc xuyên Tết.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Trì, mặc dù là đơn vị tự chủ thường xuyên, gặp nhiều khó khăn khi tình trạng người dân trên địa bàn huyện khám vượt tuyến, nhiều khoản phụ cấp của nhân viên y tế bị giảm dẫn đến đời sống còn nhiều vất vả; song, cán bộ, nhân viên Bệnh viện vẫn luôn tâm huyết với công việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên trong dịp Tết.

Đến Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn, Giám đốc Công ty Nguyễn Đình Quýnh cho biết, với đặc thù công việc và lực lượng lao động thường xuyên làm việc ngoài trời, Công đoàn công ty đã chủ động phối hợp với Ban Lãnh đạo Công ty vào cuộc, triển khai chăm lo, hỗ trợ cho gần 300 công nhân lao động bằng các hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên Đán năm nay, Công ty thưởng cho mỗi người lao động làm đủ 12 tháng là 6,5 triệu đồng cùng túi quà Tết trị giá trên 800.000 đồng… Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đầu tư và phát triển thủy lợi Hà Nội cũng có nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động với mức tiền thưởng 4 triệu đồng và túi quà trị giá 600.000 đồng/người. Công đoàn Công ty còn tổ chức tất niên, trang trí khánh tiết đón Tết tại các đơn vị, xí nghiệp, cụm, trạm với tinh thần vui vẻ, an toàn và tiết kiệm; đồng thời, Công đoàn cơ sở hỗ trợ cho 35 tổ Công đoàn, mỗi tổ 1 triệu đồng…

Chung vui với người lao động tại Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" của Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức ngày 30/1, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã trao biển tượng trưng 270 suất quà (trị giá 270 triệu đồng) cho đoàn viên, người lao động; trao hỗ trợ sửa chữa "Mái ấm Công đoàn" với số tiền 30 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Toàn Thắng, dịp Tết Nguyên đán này, ngoài 270 suất quà do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng, Thường trực Thành ủy thăm và tặng quà 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy với tổng số tiền 100 triệu đồng và 100 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng). Ngoài ra, 270 đoàn viên, người lao động của ngành đã được tặng phiếu mua hàng (tổng giá trị 135 triệu đồng) tại "Chợ Tết Công đoàn" năm 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Nhiều đoàn viên, người lao động của ngành tham dự "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức được nhận quà Tết (mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng và 1 túi quà trị giá 350.000 đồng), được bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Ngoài ra, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội xét trợ cấp cho 336 đoàn viên, người lao động và thăm, tặng quà 7 gia đình thương binh, liệt sỹ với tổng số tiền 190 triệu đồng; thăm và tặng quà 24 đơn vị làm nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024…

Đón nhận những món quà từ tổ chức Công đoàn, nhiều đoàn viên, người lao động đều xúc động, bày tỏ sự biết ơn chân thành đến các cấp các ngành, bởi với họ, những món quà nhân dịp Tết đến Xuân về có ý nghĩa thiết thực, là nguồn động viên, tiếp thêm tinh thần giúp họ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Anh Chu Văn Chuyền - đoàn viên Công đoàn Công ty Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ tâm sự, gần 40 năm làm việc tại công ty, cũng như nhiều người lao động khác. anh luôn được các cấp Công đoàn quan tâm cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Công ty đảm bảo lương, thưởng và các chế độ phúc lợi. "Món quà Tết có giá trị rất lớn về mặt tinh thần, nhất là với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp gia đình tôi đón Tết đủ đầy hơn; đặc biệt động viên tôi tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của công ty", anh Chuyền chia sẻ.

Không giấu nổi cảm xúc khi được nhận kinh phí hỗ trợ sửa chữa "Mái ấm Công đoàn" trị giá 40 triệu đồng, chị Lưu Thị Huân - đoàn viên Công đoàn Chi Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội vui mừng cho biết, gia đình chị có hoàn cảnh rất khó khăn, hai mẹ con chị đang ở cùng với ông bà ngoại trong một căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, không có tiền cải tạo, sửa chữa. "Nay nhận được tiền hỗ trợ tôi rất xúc động và chân thành cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn. Gia đình tôi sẽ vay mượn thêm để sửa chữa nhà cho kiên cố, khang trang nhằm nâng cao điều kiện sinh hoạt, giúp tôi yên tâm làm việc", chị Huân bày tỏ.

Có mặt tại buổi trao tặng quà, anh Lê Văn Tiến, công nhân Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn xúc động nói: "Suốt năm, suốt tháng làm công việc tiếp xúc với rác, nay được nhận quà Tết từ lãnh đạo tổ chức Công đoàn Thủ đô, vợ chồng tôi cùng các công nhân khác rất vui mừng. Với tổng thu nhập của 2 vợ chồng khoảng 12 triệu đồng –13 triệu đồng/tháng. Dù vất vả đến mấy mỗi chúng tôi đều cố gắng để hoàn thành công việc được giao".

Xúc động cầm túi quà Tết trên tay, chị Lưu Thị Hằng, nhân viên bộ phận vận hành máy bơm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đầu tư và phát triển thủy lợi Hà Nội chia sẻ, đây là năm thứ 2 chị được nhận hỗ trợ Tết từ Công đoàn thành phố. Do hoàn cảnh khó khăn, một mình chị đang nuôi hai con nhỏ, nhờ sự chăm lo của tổ chức Công đoàn đã giúp chị Hằng có thêm động lực vượt qua khó khăn trong công việc và trong cuộc sống.