Mastercard ra mắt bộ giải pháp quản lý đội xe tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

(Ngày Nay) -Đây là bộ giải pháp thanh toán mới giúp mở rộng phạm vi thanh toán cho đội xe, vượt ra ngoài phạm vi nhiên liệu để đáp ứng toàn diện các nhu cầu của nhà vận hành đội xe hiện nay.

Mastercard ngày 06/02/2026 chính thức ra mắt Mastercard Fleet: Next Gen tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bộ giải pháp được thiết kế linh hoạt để phù hợp với mức độ phát triển khác nhau của từng thị trường cũng như nhiều phân khúc khách hàng, từ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) với đội xe quy mô nhỏ đến các doanh nghiệp logistics lớn.

Trong bối cảnh hệ sinh thái vận hành đội xe ngày càng phức tạp, các doanh nghiệp cần khả năng hiển thị chi phí minh bạch hơn, quản lý chặt chẽ hơn cũng như nguồn dữ liệu có thể phân tích theo thời gian thực. Khi dữ liệu thanh toán bị phân mảnh trên nhiều nền tảng khác nhau, doanh nghiệp sẽ khó quản lý và tối ưu vận hành, gây khó khăn trong việc đối soát chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng và sạc xe điện (EV) trên cùng một hệ thống, hoặc khiến quản lý khó phát hiện những điểm bất thường trên các tuyến đường. Mastercard Fleet: Next Gen giúp hợp nhất dữ liệu thanh toán, chuyển đổi dữ liệu giao dịch thành những thông tin phân tích hữu ích và được tích hợp trực tiếp vào quy trình quản lý đội xe.

Châu Á - Thái Bình Dương hiện là khu vực tăng trưởng nhanh nhất trong lĩnh vực quản lý đội xe, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) dự kiến đạt 18% đến năm 2030. Tuy nhiên, các nhà vận hành vẫn đang phải cân bằng giữa áp lực về chi phí, quy định về phát triển bền vững thay đổi không ngừng, cùng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về an toàn và tuân thủ. Do đó, khả năng tiếp cận nguồn dữ liệu thanh toán thống nhất và chuyên sâu trên toàn bộ hoạt động đội xe đóng vai trò then chốt để doanh nghiệp mở rộng quy mô và duy trì hiệu quả dài hạn.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm toàn cầu trong lĩnh vực giải pháp cho đội xe, Mastercard Fleet: Next Gen mang đến bộ giải pháp được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của các nhà vận hành đội xe và các tổ chức phát hành thẻ, bao gồm:

Khả năng chấp nhận thanh toán tại hàng triệu địa điểm trên toàn cầu, bao gồm nhiên liệu, sạc xe điện (EV), bảo trì, phí cầu đường và các chi phí khác của đội xe

Dữ liệu đội xe dựa trên mạng lưới được ghi nhận tại điểm thanh toán, tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu

Bộ giải pháp đặc thù theo từng thị trường cho phép thu thập dữ liệu nâng cao tại các trạm nhiên liệu và đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến đội xe

Thẻ đội xe được cấp và định danh dạng kỹ thuật số cho phương tiện hoặc tài xế, hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc, thanh toán di động, cũng như các giải pháp thẻ ảo được thiết kế riêng cho nhu cầu vận hành đội xe

Khả năng tích hợp với các nền tảng công nghệ hiện có như nền tảng di chuyển, mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán và các công cụ quản lý đội xe

Bà Anouska Ladds, Giám đốc mảng Thương mại và dòng thanh toán mới khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Mastercard cho biết: “Nhu cầu quản lý đội xe tại châu Á - Thái Bình Dương rất đa dạng, vì vậy việc kết nối thanh toán, dữ liệu và công cụ quản lý trong một hệ thống duy nhất chính là điều các nhà quản lý đội xe đang cần. Các giải pháp của Mastercard được thiết kế nhằm giúp các tổ chức phát hành thẻ và đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán dành cho đội xe nhanh chóng triển khai những giải pháp quản lý vận tải tiên tiến ra thị trường, đồng thời giảm bớt sự phức tạp và chi phí đầu tư khi phát triển các năng lực này.”

Mastercard giúp các đơn vị triển khai chương trình quản lý đội xe có thể:

Thiết lập cơ chế phê duyệt giao dịch và chính sách chi tiêu thông minh hơn theo phương tiện, tài xế, nhóm ngành hàng, địa điểm, thời gian và hạn mức chi tiêu

Quản lý dữ liệu đội xe nhằm phục vụ yêu cầu tuân thủ, kế toán và phân tích, từ đó quản lý chi phí tốt hơn và cải thiện khả năng dự báo tài chính

Giám sát gian lận và sai phạm theo thời gian thực, có thể điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu vận hành đội xe.

Việc ra mắt bộ giải pháp đội xe mới tại châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục mở rộng danh mục giải pháp của Mastercard trong phân khúc chiến lược này, đồng thời tăng cường năng lực chuyên môn và đổi mới sáng tạo của Mastercard trong lĩnh vực giao thông vận tải trên phạm vi toàn cầu.

Động thái này cũng thể hiện cam kết của Mastercard trong việc đơn giản hóa thanh toán B2B bằng cách kết nối các luồng thanh toán thương mại vốn còn phân tán vào một cơ sở hạ tầng thống nhất và đáng tin cậy, qua đó giúp doanh nghiệp ở mọi quy mô phát triển hiệu quả trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp.