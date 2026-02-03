Thị trường quà tết 2026: trà thượng hạng lên ngôi, hoa quả sấy dẻo được yêu thích

(Ngày Nay) -Chọn trà quý thay vì rượu, chọn hoa quả nội địa, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thay vì hàng nhập khẩu trôi nổi đang trở thành xu hướng trong thời đại tiêu dùng xanh, sạch, lành, được đặt lên hàng đầu.

Trà tết lên ngôi

Có mặt tại điểm trưng bày và giới thiệu trà Shan tuyết cổ thụ của công ty TNHH Trà và Đặc sản Tây Bắc (TAFOOD) những ngày giáp tết Bính Ngọ 2026, phóng viên Ngày Nay ghi nhận không khí tấp nập, sôi động, bạn trà và người tiêu dùng tới thưởng trà cũng như mua trà đi biếu, tặng và tiêu dùng đông hơn hẳn mọi năm.

Chị Nguyễn Bình, ở phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội cho biết, từ sau dịch covid 19, cả gia đình chị đã chuyển sang uống trà Phổ Nhĩ thương hiệu Shanam của TAFOOD do nhận thấy những tác dụng có lợi cho sức khỏe từ dòng trà này. Mỗi năm tới dịp tết, thay vì chọn rượu đi biếu tặng đối tác, chị cũng ưu tiên chọn các loại trà quý, phù hợp với từng bạn hàng, đối tác, bạn bè để tặng. Và “bạn bè, đối tác của chúng tôi đều rất thích các dòng trà Shanam, và họ hiểu sự trân quý của ý nghĩa từ trà: trà quý tặng bạn quý, bạn tâm giao”, chị Bình chia sẻ.

Cũng như chị Bình, anh Đặng Linh, công tác trong một công ty dược khá lớn và uy tín cũng là bạn trà lâu năm của Shanam. Anh cho biết, bình thường nhà anh có những chum trà Phổ Nhĩ của Shanam, từ trà bánh tới trà rời, anh còn mua sưu tầm, cất giữ như cất giữ vàng, giá tăng mỗi năm tầm 20-25% nhưng anh chưa bán. Nhưng cứ tới tết là anh lại ghé Shanam để thử những dòng trà mới, những sản phẩm đặc biệt dành cho tết.

Mùa tết năm nay, Shanam đặc biệt đưa ra thị trường phẩm trà quý: Hồng trà mây. Hồng trà mây Shanam được làm từ nguyên liệu quý, trà shan tuyết cổ thị thu hoạch từ những cây trà có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, mọc trên vùng núi cao Tà Xùa – nơi địa hình hiểm trở, ẩn sau khu rừng nguyên sinh, chỉ những người dám vượt đường xa mới có thể đặt chân đến, được chế biến theo quy trình công phu, tỉ mỉ, tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc làm trà truyền thống, giống như cách chế biến trà Đại Hồng Bào nổi tiếng thế giới.

Đây cũng là phẩm trà được Văn phòng Quốc hội chọn cho các tiệc trà ngoại giao, các sự kiện tại Văn phòng Quốc hội, được các đại biểu Quốc hội rất yêu thích nên bạn trà và đội ngũ sản xuất trà nhà Shanam còn gọi vui đây là “phẩm trà Quốc hội”.

Hồng trà mây có độ bền hương vị đáng kinh ngạc, sau 7-8 lần pha, trà vẫn giữ được hương vị ban đầu. Nước trà những lần hãm đầu có màu vàng cam óng như mật ong non, về sau sẽ có màu của một viên hồng ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời, hương trà thoảng mật ong rừng, quyện hương gỗ trầm, điểm chút hương lan rừng tinh tế, vị trà thanh mà đậm, ngọt hậu kéo dài, cân bằng trọn vẹn. Ở các lần hãm từ lần thứ 4 trở đi, vị trà biến đổi, tầng tầng lớp lớp theo từng lần pha, như một hành trình cảm xúc, hết sức thú vị.

Phẩm trà đặc biệt ngay lập tức chinh phục bạn trà trong và ngoài nước, được trà hữu tôn xưng là “viên ngọc mới” trong kho tàng trà Việt, gói trọn tinh hoa của đất và trời Tà Xùa, là phẩm trà “Tam hợp”, biểu tượng của sự cân bằng và hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, mang lại nguồn sinh khí thanh tao, khoan hòa và nhẹ nhõm cho cơ thể.

Hoa quả sấy dẻo được yêu thích

Bên cạnh những phẩm trà quý, mùa tết năm nay TAFOOD đặc biệt mang tới cho bạn trà và người tiêu dùng một sản phẩm mang trọn vẹn hương vị mùa xuân Tây Bắc, đó là ba loại trái cây rừng sấy dẻo: Mận mây, Đào rừng và táo Sơn Tra.

Phương pháp sấy dẻo trái cây và lên men như lên men trà Phổ Nhĩ đem đến cho các loại trái cây sấy dẻo phẩm chất đặc biệt, đảm bảo được tiêu chuẩn kép: vừa lành, sạch, giữ được nguyên các dược chất có lợi cho sức khoẻ, giữ được nguyên vẹn hương vị trái cây tươi, không chất bảo quản, phương pháp ủ men như làm trà Phổ Nhĩ, tạo ra những hợp chất mới có lợi cho sức khỏe người dùng, vừa ngon miệng khi thưởng thức, nhất là thưởng thức cùng chén trà Shanam nóng hổi, thơm hương rừng và quyện mây núi Tà Xùa.

Các loại trái cây sấy dẻo đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, là trái cây bản địa vùng Tây Bắc, trồng thuần hữu cơ, không có sự can thiệp của hóa chất hay ép chín, mỗi mùa quả là kết tinh tự nhiên của trời đất – thuần khiết và nguyên sơ như chính núi rừng bao quanh, mang trong mình hương vị nguyên bản của thiên nhiên.

Trái cây Tây Bắc không chỉ là món quà từ thiên nhiên mà còn là kết tinh của đất trời, của nhịp sống và văn hoá bản địa – nơi mỗi trái ngọt đều mang trong mình hồn cốt núi rừng và câu chuyện không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

Mỗi trái quả nơi đây là một lát cắt của đời sống vùng cao. Đào rừng nở rộ mỗi độ xuân về, báo hiệu mùa mới và niềm tin vào khởi đầu tốt lành. Táo mèo Sơn Tra ngâm rượu từ lâu đã thành thứ quả đem đi ngâm rượu, mang hơi men cay nồng kết nối tình thân qua bao thế hệ. Mận mây trĩu cành không chỉ là thức quả ngọt, mà còn là nguồn sống, là hy vọng đủ đầy của cả bản làng Bắc Yên. Thưởng thức trái cây Tây Bắc vì thế không chỉ là nếm một vị ngon, mà còn là chạm vào ký ức, vào văn hoá và tâm hồn của vùng đất nơi đại ngàn.

Ba loại trái cây sấy dẻo được đựng trong hộp quà Hương vị Tây Bắc, được chọn lọc kỹ lưỡng ngay từ khi còn trên cành, chỉ hái khi đạt độ chín tự nhiên vừa đủ để giữ trọn vị thanh, vị chua ngọt đặc trưng. Sau đó, trái được lên men tự nhiên bằng đường hoa mai, loại đường vàng óng, dịu nhẹ, giúp từng lát quả thấm vị ngọt tinh tế, lan tỏa hương thơm đặc trưng mà vẫn giữ trọn tinh chất thiên nhiên.

Shanam giúp giữ lại tối đa hương vị và dưỡng chất tự nhiên trong từng lát quả, mang đến những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe: Thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa: nhờ lượng chất xơ và enzyme tự nhiên trong táo Sơn Tra; Tăng cường sức đề kháng, dưỡng da sáng khỏe: đặc biệt là vitamin C, A, giúp làn da khỏe, tăng sức đề kháng; Tăng cường năng lượng tự nhiên: nhờ lượng đường tự nhiên và carbohydrate tốt, giúp bạn tỉnh táo và dẻo dai hơn trong ngày.

Sản phẩm không phẩm màu, không chất bảo quản, chỉ có hương vị tự nhiên của từng thức quả hòa quyện với vị ngọt của đường hoa mai, hương núi Tây Bắc và bàn tay tỉ mỉ của những người nông dân.

Khách hàng cũng có thể mua lẻ sản phẩm và sử dụng như một món ăn vặt thuần chay, có lợi cho sức khỏe hoặc chế biến các món ăn kèm với bánh, sữa chua hoặc chế biến thành siro, nước uống.

Trái cây sấy dẻo được bạn trà và người tiêu dùng đặc biệt yêu thích, nhiều gia đình đã lựa chọn thay thế toàn bộ hoa quả khô nhập khẩu để chuyển sang sử dụng trái cây sấy dẻo Shanam như một cách để ủng hộ hàng nông sản Việt, đồng thời góp phần vào dự án hỗ trợ sinh kế nâng cao giá trị cho những người yếu thế là phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc mà TAFOOD đang triển khai từ 10 năm qua.

Trà Shan tuyết cổ thụ và trái cây sấy dẻo thương hiệu Shanam không chỉ là một món quà, mà là một hành trình thu nhỏ đến với vùng đất của núi rừng và mây phủ. Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH TRÀ VÀ ĐẶC SẢN TÂY BẮC Bản Bẹ, Xã Tà Xùa, Tỉnh Sơn La. Website: shanam.com.vn | shanam.vn Hotline mua sản phẩm: +84 (0) 982.09.1172