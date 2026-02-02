Xuất hiện phẩm trà Shan tuyết Việt Nam, ngon không kém Đại Hồng Bào 37 tỷ đồng một kg

(Ngày Nay) -Gói trọn tinh hoa của trời, đất và những biển mây Tà Xùa, hương vị của Hồng trà mây Shanam được giới sành trà so sánh không thua kém loại trà Đại Hồng Bào đắt nhất thế giới, mỗi kg có giá bằng cả một căn biệt thự.

10 năm cho một phẩm trà Tam hợp

Áp tết, phòng trà nhà Shanam khách trà đông đúc, tấp nập tới chọn trà cho Tết, mỗi ông chủ trà Phạm Vũ Khánh vẫn bên trên tầng lầu, nhất định bảo “lên uống chén trà thì lên chứ anh không phỏng vấn, không chụp ảnh nhá”. Bên chén trà nóng mới pha, hương trà ngọt dịu và ngoài ô cửa sổ là mưa phùn, gió bấc của ngày cuối năm ấm áp, dị nhân làng trà Việt phân trần: “Anh là nhà sản xuất, anh không đi bán trà, anh chỉ muốn kể câu chuyện trà Việt qua từng phẩm trà”.

Phẩm trà năm nay Shanam và anh Phạm Vũ Khánh chính thức đưa ra thị trường Tết không phải giống như những phẩm trà trước- chỉ mất tầm 2 năm mày mò, thử nghiệm mà nó là thành quả của 10 năm “bén duyên” với ngành trà cổ thụ của một kỹ sư cơ khí, lấy khả năng chế tạo bất cứ loại máy móc chế biến trà nào mình cần, mình thích làm thế mạnh bên cạnh vùng nguyên liệu quý và cuộc sống “ba cùng” với bà con dân tộc H.Mong tại vùng nguyên liệu trà.

Đây là Hồng trà mây, được thu hoạch từ những cây trà cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, mọc trên vùng núi cao Tà Xùa – nơi địa hình hiểm trở, ẩn sau khu rừng nguyên sinh, chỉ những người dám vượt đường xa mới có thể đặt chân đến, được chế biến theo quy trình công phu, tỉ mỉ, tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc làm trà truyền thống, giống như cách chế biến trà Đại Hồng Bào nổi tiếng thế giới.

Đây cũng là phẩm trà được Văn phòng Quốc hội chọn cho các tiệc trà ngoại giao, các sự kiện tại Văn phòng Quốc hội, được các đại biểu Quốc hội rất yêu thích nên bạn trà và đội ngũ sản xuất trà nhà Shanam còn gọi vui đây là “phẩm trà Quốc hội".

Làm ra phẩm trà ngon là niềm tự hào, thậm chí có thể “sĩ cả đời” nên hôm nay, vẻ mặt ông chủ trà Phạm Vũ Khánh đúng thật là rất “sĩ”. Anh liên tục cắt ngang những câu hỏi của các nhà báo, chỉ giục: “uống trà đi, trà uống bằng miệng, đừng uống bằng mắt, bằng tai, đừng nghe người ta tâng bốc, chỉ tin vào các giác quan khi nếm trà”.

Cầm chén trà nóng trên tay, ngắm nhìn nước trà có màu vàng cam óng như mật ong non, lại như màu của một viên hồng ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời, hít hà hương trà thoảng mật ong rừng, quyện hương gỗ trầm, điểm chút hương lan rừng tinh tế, nhấm một ngụm nhỏ, vị trà thanh mà đậm, ngọt hậu kéo dài, cân bằng trọn vẹn. Dừng lại một vài giây, hậu vị len lỏi, nhấp thêm một ngụm nữa, lại thấy vị trà biến đổi, cứ như vậy tầng tầng lớp lớp theo từng lần pha, như một hành trình cảm xúc, hết sức thú vị.

Uống hết ba chén trà đúng là không cần hỏi làm thế nào dị nhân làng trà Phạm Vũ Khánh làm ra được phẩm trà ngon thế này nữa, phàm những gì đã là bí quyết, thì đương nhiên không thể sẻ chia rộng rãi, huống hồ, trà là thức uống không biết nói dối, cũng không phủ lên nó được những giá trị không thật, nói hay mà uống dở thì không có gì có thể biện minh.

Trà ngon không bí hiểm, chỉ có bí quyết và nguyên liệu hàng đầu

Những người từng được thưởng thức trà Đại Hồng Bào chia sẻ, phẩm trà đắt nhất thế giới này có độ bền hương vị đáng kinh ngạc, sau 9 lần pha, trà vẫn giữ được hương vị ban đầu nhưng ở lần hãm thứ ba và thứ tư sẽ có hương vị ngon nhất, đậm đà nhất. Tương tự, Hồng trà Mây Shanam cũng có độ bền hương vị đáng nể, nhưng hương vị sẽ biến đổi theo mỗi lần hãm, đem tới tầng tầng lớp lớp cảm xúc nhưng vẫn giữ được hương vị như chén trà đầu tiên. Đó là sự kỳ diệu của công nghệ làm héo, sao trà và lên men, diệt men do dị nhân Phạm Vũ Khánh tạo nên và làm chủ công nghệ hoàn toàn do anh nguyên là một kỹ sư cơ khí tài năng.

“Tôi có thể làm ra những phẩm trà đặc biệt là bởi trong quá trình nghiên cứu cách chế biến các loại trà, tôi cần máy móc gì để phục vụ cho các công đoạn diệt men, lên men tôi đều có thể tự chế tạo được loại máy móc đó. Tôi không bị phụ thuộc vào kỹ thuật, cũng không phải bắt chước, phải đi nhập máy móc bên ngoài về”, anh Khánh chia sẻ.

Nhưng vượt lên trên cả công nghệ đó chính là nguyên liệu, nguyên liệu được tinh tuyển từ những cây trà cổ thụ hàng trăm năm tuổi kết hợp với công nghệ hàng đầu và sự kiên trì của nghệ nhân trong nhiều năm thử nghiệm, mới cho ra được một phẩm trà tốt nhất. Phạm Vũ Khánh nói, anh không muốn kể những câu chuyện mỹ miều về phẩm trà quý để rồi lấy đó bán cho đắt hàng, cho nhiều tiền hơn mà muốn đưa trà ngon, trà quý tới cho bạn trà được sử dụng, được tự hào Việt Nam cũng có những phẩm trà quý không kém Đại Hồng Bào, anh muốn kể câu chuyện thật về trà để nhiều người hiểu và yêu trà Việt.

Thử nghiệm sản xuất Hồng trà Mây từ nhiều năm trước nhưng mãi tới 2025 Shanam mới đưa phẩm trà này vào phục vụ các tiệc trà ngoại giao quan trọng và mùa tết 2026 mới chính thức đưa ra thị trường. Phẩm trà đặc biệt ngay lập tức chinh phục bạn trà trong và ngoài nước, thậm chí được trà hữu tôn xưng là “viên ngọc mới” trong kho tàng trà Việt, gói trọn tinh hoa của đất và trời Tà Xùa, là phẩm trà “Tam hợp”, biểu tượng của sự cân bằng và hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, mang lại nguồn sinh khí thanh tao, khoan hòa và nhẹ nhõm cho cơ thể.

Nhưng bí mật của Phạm Vũ Khánh vẫn chưa dừng lại ở một phẩm trà đã được khách trà đón nhận, anh tiết lộ: “3 năm nữa vị trà còn tròn hơn, ngon hơn, giá trị sẽ hơn nhiều. Hiện tại công nghệ của tôi cố gắng giữ được hương vị tươi nhất của trà, khi uống mọi người sẽ cảm nhận được vị này, ủ một năm nữa thì sẽ ngon hơn nữa, để tròn vị phải cần thêm 3 năm”.

3 năm, 1000 ngày, không ngắn nhưng cũng không quá dài cho một thành tựu, đó chính là thời gian của sự chờ đợi đáng giá, cho một phẩm trà đáng giá. Khi ấy, những người sành trà có thể khoe trong nhà có Hồng trà mây Shanam, như khoe mình sở hữu Đại Hồng Bào, mỗi kg có giá ngang một căn biệt thự. Hơn cả giá trị của những con số, đó là một niềm tự hào dân tộc. Và đó cũng mới là đích đến của những người làm trà Shanam.