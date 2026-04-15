Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI với các giao dịch qua tác nhân AI có xác thực đầu tiên tại Việt Nam

(Ngày Nay) -Ngày 14/4/2026, Mastercard công bố hoàn tất thành công chương trình thí điểm triển khai các giao dịch qua tác nhân AI (agentic transaction) có xác thực đầu tiên tại Việt Nam. Đây là một bước tiến quan trọng cho hệ sinh thái kỹ thuật số của quốc gia.

Giao dịch qua tác nhân AI đầu tiên của Mastercard tại Việt Nam được thực hiện cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Sử dụng giải pháp Mastercard Agent Pay, giao dịch được các tác nhân AI khởi tạo trong môi trường thí điểm có kiểm soát, đảm bảo tối đa tính bảo mật, minh bạch và quyền kiểm soát hoàn toàn của người tiêu dùng.

Giao dịch được thực hiện thành công cho dịch vụ đặt xe thông qua hoppa — doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di chuyển toàn cầu. Giao dịch sử dụng thông tin đã được mã hóa token và xác thực bằng Mastercard Payment Passkeys nhằm đảm bảo quy trình xác minh khách hàng nghiêm ngặt và bảo vệ dữ liệu tối ưu.

"Việc triển khai thành công giao dịch qua tác nhân AI đầu tiên của Mastercard tại Việt Nam là một cột mốc quan trọng, khẳng định cho việc AI có thể tham gia vào thương mại một cách an toàn và có trách nhiệm. Với Mastercard Agent Pay, chúng tôi đang tạo điều kiện cho các tương tác tin cậy giữa người tiêu dùng, tác nhân AI và đơn vị chấp nhận thanh toán, đồng thời đảm bảo tính xác thực và minh bạch cao. Cùng với các đối tác có chung tầm nhìn, Mastercard đang đặt nền móng cho thế hệ thương mại kỹ thuật số tiếp theo tại Việt Nam”, Ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia, cho biết.

Xây dựng tương lai của Thương mại qua tác nhân AI

Mastercard Agent Pay cung cấp các lớp bảo mật cần thiết cho các giao dịch do AI khởi tạo. Mỗi giao dịch sử dụng Mastercard Agentic Token — mã định danh duy nhất được cấp cho từng tác nhân AI để tăng cường bảo mật. Sự chấp thuận của người tiêu dùng được ghi nhận rõ ràng và quy trình xác nhận mua hàng được bảo vệ nghiêm ngặt thông qua giải pháp Mastercard Payment Passkeys.

Mastercard sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức nhằm mở rộng phạm vi ứng dụng các giao dịch qua tác nhân AI an toàn, có xác thực sang nhiều lĩnh vực đa dạng khác như du lịch, giải trí và bán lẻ.

Trong thời gian tới, Mastercard sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của thương mại qua tác nhân AI (Agentic Commerce) trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua các nỗ lực trọng điểm:

Thành lập Trung tâm Xuất sắc về AI (AI Centre of Excellence) ở cấp độ khu vực tại Singapore nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường năng lực quản trị cho các giao dịch do AI điều phối.

Tăng cường hợp tác sâu rộng với các nhà cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hàng đầu và các tác nhân AI trên toàn khu vực.

Triển khai các đội ngũ chuyên trách về thương mại qua tác nhân AI (agentic commerce) trên khắp khu vực để hỗ trợ các tổ chức tài chính và đơn vị chấp nhận thanh toán trong quá trình chuyển đổi sang trải nghiệm do tác nhân AI dẫn dắt.

Cột mốc này tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu ngày càng vững chắc của Mastercard trong lĩnh vực thương mại qua tác nhân AI (agentic commerce) tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tiếp nối thành công của những giao dịch qua tác nhân AI đã được triển khai trước đó tại Úc, New Zealand, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, và Thái Lan trong năm 2026. Các đợt triển khai này cho thấy sự chấp nhận ngày càng tăng đối với các phương thức thanh toán an toàn do AI khởi tạo, đồng thời khẳng định những bước tiến không ngừng của Mastercard trong việc thiết lập các nền tảng tin cậy, có khả năng mở rộng cho thương mại vận hành bởi tác nhân AI.

Ông Phùng Duy Khương, Phó Tổng Giám đốc thường trực, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chia sẻ: “Thương mại qua tác nhân AI (agentic commerce) là bước tiến tiếp theo của các giải pháp thanh toán số đổi mới. Tại VPBank, chúng tôi không ngừng đầu tư vào những giải pháp thanh toán ứng dụng AI nhằm thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng. Thông qua quan hệ hợp tác cùng Mastercard, chúng tôi có thể nâng khái niệm cá nhân hóa trong thanh toán lên một tầm cao mới, đồng thời đảm bảo khách hàng luôn được trao quyền, được cung cấp đầy đủ thông tin, được bảo vệ và hoàn toàn làm chủ hành trình tài chính của mình.”

Ông Vũ Thành Trung, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội (MB) cũng cho biết: “Là ngân hàng tiên phong về công nghệ, MB luôn chú trọng xây dựng các giải pháp thanh toán thông minh, tốc độ cao và bảo mật tuyệt đối. Tại MB, chúng tôi không dừng lại ở việc ứng dụng AI, mà đang kiến tạo một hệ sinh thái nơi các tác nhân AI có thể hỗ trợ khách hàng giao dịch một cách an toàn và liền mạch. Việc hợp tác cùng Mastercard một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của MB trong việc thiết lập những chuẩn mực mới về sự tin cậy và an toàn cho người dùng trong kỷ nguyên AI.”