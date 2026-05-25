Vinhomes khởi động chương trình chuyển hóa nguồn lực vàng vào nền kinh tế

(Ngày Nay) - Công ty CP Vinhomes chính thức triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng sang tiền mặt để giao dịch bất động sản, góp phần đưa nguồn vàng nhàn rỗi đang tích trữ trong dân trở thành dòng vốn năng động phục vụ tăng trưởng.
Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược, Tập đoàn Vingroup, Công ty CP Vinhomes và các công ty vàng bạc đá quý sẽ phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi thành tiền mặt để mua nhà, đồng thời bảo đảm khả năng quy đổi ngược từ bất động sản sang vàng theo nhu cầu.

Cụ thể, khách hàng đang sở hữu nguồn vàng nhàn rỗi có thể chọn quy đổi vàng thành tiền mặt để mua bất động sản của chủ đầu tư Vinhomes. Sau 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng có thể chọn tiếp tục nắm giữ nhà hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã dùng để mua bất động sản, đồng nghĩa với việc khách hàng nhận thêm lãi 10% trên số vàng đó.

Chương trình hỗ trợ người dân chuyển đổi vàng thành tiền thông qua các công ty vàng của Vinhomes nhằm góp phần đưa nguồn vàng nhàn rỗi đang tích trữ trong dân trở thành dòng vốn năng động phục vụ tăng trưởng

100% quá trình quy đổi vàng thành tiền mặt hoặc ngược lại, từ tiền mặt sang vàng sẽ thông qua các công ty vàng bạc đá quý nhằm đảm bảo an toàn về giá trị tài sản cho khách hàng, cũng như đảm bảo vàng được xác minh hợp pháp, đủ điều kiện được các công ty vàng bạc đá quý chấp nhận mua.

Điều kiện tham gia chương trình là khách hàng đã sở hữu vàng trước ngày 25.4 và giá trị vàng quy đổi thành nguồn tiền mặt cần đạt tối thiểu 80% giá trị căn nhà, phần còn lại có thể thanh toán bằng tiền mặt và quy đổi ra vàng tại thời điểm giao dịch. Trong thời gian tham gia chương trình, khách hàng được quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn nhà, bên nhận chuyển nhượng sẽ được kế thừa chương trình này. Vinhomes và công ty vàng bạc đá quý sẽ hỗ trợ toàn bộ thủ tục liên quan.

Phương thức chuyển hóa nguồn lực vàng sang bất động sản thông qua các công ty vàng bạc đá quý của Vinhomes là giải pháp "chắc ăn lợi nhuận kép" - vừa nắm giữ tài sản an toàn, vừa không bỏ lỡ cơ hội đầu tư. Tùy vào biên lợi nhuận, khách hàng có thể lựa chọn: tiếp tục nắm giữ bất động sản Vinhomes có giá trị gia tăng mạnh mẽ; hoặc nhận lại khoản tiền tương đương toàn bộ số vàng đã giao dịch kèm 10% mức lợi tức.

Bên cạnh việc đảm bảo lợi ích kép cho khách hàng và gia tăng thanh khoản cho thị trường bất động sản, chương trình sẽ góp phần hiện thực hóa việc huy động hiệu quả nguồn lực vàng nhàn rỗi trong dân, thúc đẩy sự năng động, hiệu quả của dòng vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của VN trong kỷ nguyên mới.

Nắng nóng khiến miền Bắc liên tiếp lập kỷ lục tiêu thụ điện
(Ngày Nay) - Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết, phụ tải điện toàn quốc và miền Bắc tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt diện rộng; trong đó miền Bắc liên tiếp xác lập các mức tiêu thụ điện kỷ lục mới của năm 2026 dù rơi vào cuối tuần.
