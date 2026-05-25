Chị em nội trợ, Gen Z cùng mê VinFast Evo Lite: Dễ đi, dễ nuôi, đổi pin tiện

(Ngày Nay) - Thiết kế nhỏ gọn, chi phí sử dụng tiết kiệm và hệ thống đổi pin phủ rộng đang giúp VinFast Evo Lite trở thành lựa chọn “không phải nghĩ” cho nhóm người dùng cần một mẫu xe dễ đi, linh hoạt và không yêu cầu giấy phép lái xe.

Linh hoạt, kinh tế và không cần bằng lái

Từng gắn bó gần 10 năm với một chiếc xe tay ga 50cc “Nhật bãi”, chị Tú Hiệp (Hà Nội) chia sẻ, trước đây chị ngại đổi xe vì nhiều mẫu xe ga trên thị trường thường nặng nề, khó dắt và không phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của bản thân. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi chị biết đến VinFast Evo Lite.

“Xe rất nhẹ, dắt ra, dắt vào hay quay đầu trong ngõ nhỏ dễ dàng. Thích nhất là xe chạy êm, có cốp dưới yên và chỗ để chân thoải mái, khắc phục hẳn cảnh chật chội, thiếu tiện nghi của chiếc 50cc cũ”, chị Hiệp lý giải về quyết định đổi xe của mình.

Chị Hiệp cũng cho biết, khoảng cách giữa chỗ ở và chỗ làm khoảng 5 km nên nhu cầu di chuyển chỉ ở mức “đi loanh quanh”. VinFast Evo Lite hoàn toàn đáp ứng tốt thói quen đi lại hằng ngày của chị, đặc biệt với lợi thế không yêu cầu bằng lái xe.

“Tôi không có bằng lái xe máy nên từ trước tới nay chỉ gắn bó với xe 50cc và hiện tại là Evo Lite. Với những quãng đường ngắn, đi lại thường xuyên qua các ngã tư và dừng chờ đèn đỏ thì chạy Evo Lite là quá đẹp”, chị Hiệp chia sẻ.

Không riêng chị Hiệp, nhiều bạn trẻ Gen Z yêu nhịp sống phố phường cũng chọn Evo Lite là bạn đồng hành. Bên cạnh yếu tố vận hành, Nguyễn Minh Thu (sinh viên năm thứ 3, Trường ĐH Công Đoàn) chia sẻ, điểm thuyết phục Thu nằm ở chi phí sử dụng rất “sinh viên” nhờ chính sách miễn phí đổi pin (20 lần/tháng) đến 30/6/2028, trong khi tiền thuê pin chỉ 175.000 đồng/tháng.

“Việc nuôi xe quá nhàn vì phí thuê pin chỉ bằng 1/3 tiền xăng trước đây”, Minh Thu cho biết.

Ngoài ra, theo Thu, là mẫu xe “càng dùng càng thấy tiện” với những trang bị thực dụng như hai hốc để đồ phía trước tích hợp cổng sạc Type A và Type C, màn hình đa sắc, cùng không gian cốp đủ dùng cho nhu cầu mỗi ngày.

Một lợi thế khác giúp Evo Lite tạo sức hút mạnh mẽ nằm ở chi phí sở hữu vô cùng kinh tế. Với mức giá chỉ từ 17 triệu đồng cho tùy chọn thuê pin, người dùng đã có thể trang bị cho mình một phương tiện đi lại bền bỉ, hiện đại và nhiều tiện ích. Tuy nhiên, thời điểm này, khách hàng mua Evo Lite được ưu đãi 6% giá xe, tặng thêm 2% lệ phí trước bạ. Đặc biệt trong tháng 5, những khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện còn được tặng thêm 5% giá trị xe, giúp giá lăn bánh thực tế chỉ từ 14,8 triệu đồng.

Thoải mái vi vu nhờ đổi pin tiện lợi

Bên cạnh lợi thế nhỏ gọn và kinh tế, khả năng đổi pin linh hoạt là yếu tố thuyết phục người dùng “chốt hạ” Evo Lite.

“Tôi chỉ cần mang viên pin ra trạm, quét mã QR trên ứng dụng điện thoại và đổi lấy một viên pin đầy để đi tiếp. Thao tác cực kỳ nhanh gọn cho người dùng không muốn chờ sạc hoặc nơi sinh sống không có điều kiện cắm sạc trực tiếp”, kênh xe điện Việt Thanh cho biết.

Theo chị Tú Hiệp, từ ngày chuyển sang Evo Lite, việc đi lại hằng ngày trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Chị không còn phải lo cảnh xếp hàng đổ xăng, đặc biệt là vào giờ tan tầm như trước.

“Ngày trước xe cũ bình xăng nhỏ mà máy lại xuống cấp nên đi đâu cũng canh đổ xăng. Giờ dùng Evo Lite nhẹ đầu hơn hẳn”, chị Hiệp nói.

Theo công bố, chỉ với một lần sạc hoặc đổi pin, chiếc xe có thể di chuyển quãng đường khoảng 85 km, đáp ứng tốt việc đi lại hằng ngày, dạo phố hay cà phê cùng bạn bè.

Hiện tại, tủ đổi pin xe máy điện VinFast đã xuất hiện tại nhiều tuyến phố, trung tâm thương mại, siêu thị điện máy… Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc số lượng tủ đổi pin tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới (dự kiến đạt 60.000 tủ đổi pin trong quý 2 năm nay) sẽ giúp xe máy điện ngày càng thuận tiện hơn, đặc biệt với nhóm người dùng trẻ ưu tiên sự nhanh gọn và linh hoạt

Với những ưu thế vượt trội từ thiết kế, công năng cho đến hệ sinh thái đổi pin tiện lợi, VinFast Evo Lite là mẫu xe đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đi lại của nhiều đối tượng người dùng, từ học sinh, sinh viên cho tới nhân viên văn phòng, người nội trợ cần một phương tiện di chuyển đơn giản, dễ sử dụng mỗi ngày.