Ra mắt giải pháp “Thanh toán bằng tài khoản”, tích hợp trực tiếp vào ví ngân hàng

(Ngày Nay) -VPBank và Mastercard chính thức ra mắt giải pháp “Thanh toán bằng tài khoản” (Pay by Account) – dịch vụ thanh toán không tiếp xúc đầu tiên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương được tích hợp trên ví điện tử của ngân hàng, cho phép khách hàng chạm để thanh toán trực tiếp từ tài khoản thanh toán mà không cần sử dụng thẻ vật lý.

Thông qua giải pháp mới này, khách hàng VPBank có thể liên kết tài khoản CASA với nhiều ví điện tử, bao gồm ứng dụng VPBank NEO cũng như các ví điện tử quốc tế như Apple Pay và Google Pay, để thanh toán tại hơn 150 triệu điểm chấp nhận thẻ Mastercard trên toàn cầu. Giải pháp này giúp các giao dịch hàng ngày trở nên nhanh chóng, an toàn và tiện lợi hơn.

Đặc biệt, với việc tích hợp công nghệ thanh toán không tiếp xúc hiện đại, VPBank đã tiên phong triển khai thanh toán chạm bằng tài khoản tại hệ thống Metro TP.HCM, mở đầu với tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) thuộc hệ thống Đường sắt Đô Thị TP HCM. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng giải pháp thanh toán số vào giao thông công cộng, mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam, mang lại trải nghiệm tiện lợi và an toàn cho người dân khi di chuyển.

Được tích hợp liền mạch trong ứng dụng VPBank NEO, Pay by Account cho phép người dùng thực hiện thanh toán không tiếp xúc một cách an toàn chỉ với một thao tác chạm hoặc xác thực khuôn mặt.

Công nghệ token hóa của Pay by Account cũng tăng cường mức độ bảo mật và kiểm soát cho khách hàng thông qua yêu cầu xác thực giao dịch – dù tại cửa hàng hay trực tuyến – ngay trên ứng dụng. Từ hôm nay, khách hàng có thể đăng ký và kích hoạt dịch vụ trực tiếp trên ứng dụng VPBank NEO.

“Pay by Account không chỉ là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm thanh toán cho khách hàng, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của VPBank trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các phương thức thanh toán hiện đại.” ông Phùng Duy Khương – Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Giám đốc Khách hàng cá nhân, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank chia sẻ.

Ông Sharad Jain – Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, Campuchia và Lào của Mastercard cho biết: “Mastercard tự hào hợp tác cùng VPBank thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán số tại Việt Nam. Việc tích hợp Pay by Account trên ứng dụng số của VPBank mang đến cho người dùng một giải pháp thanh toán mang tính đổi mới, chỉ cần chạm và thanh toán một cách liền mạch và an toàn bằng chính tài khoản ngân hàng trên các ví điện tử đa dạng . Với công nghệ bảo mật hiện đại, giải pháp không chỉ nâng cao trải nghiệm thanh toán của người dùng mà còn thúc đẩy chuyển đổi số ở quy mô lớn, hỗ trợ Việt Nam tiến tới nền kinh tế không dùng tiền mặt hoàn toàn.”