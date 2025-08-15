Giới khoa học cảnh báo AI đang "làm cùn" kỹ năng của bác sĩ

(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới của Học viện Silesia (Ba Lan) đã kết luận rằng việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khám chữa bệnh có thể khiến kỹ năng của các bác sĩ suy giảm, đặc biệt trong các thủ thuật đòi hỏi sự tinh tế và kinh nghiệm lâm sàng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nghiên cứu của các nhà khoa học tập trung vào các bác sĩ chuyên thực hiện nội soi đại tràng – phương pháp quan trọng trong phát hiện sớm ung thư ruột kết bằng cách xác định và loại bỏ u tuyến trước khi chúng chuyển thành khối u ác tính.

Trong những năm gần đây, AI đã hỗ trợ mạnh mẽ y học bằng các hệ thống máy tính hỗ trợ phát hiện tổn thương, giúp tăng tỷ lệ nhận diện các ca bệnh tiềm ẩn. Nhưng câu hỏi đặt ra là khi đã quen với sự “dẫn đường” của AI, liệu các bác sĩ có còn giữ được khả năng sắc bén khi làm việc mà không được công nghệ này hỗ trợ hay không.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích 1.442 ca nội soi đại tràng tại nhiều trung tâm y tế, so sánh hiệu quả trước và sau khi AI được đưa vào sử dụng từ năm 2021. Kết quả cho thấy tỷ lệ phát hiện u tuyến giảm 6% sau khi các bác sĩ ứng dụng AI.

Theo Tiến sĩ Marcin Romanczyk - đồng tác giả của nghiên cứu trên, đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy tác động tiêu cực của việc sử dụng AI thường xuyên đối với khả năng thực hiện nhiệm vụ y tế của con người, trong bất kỳ lĩnh vực y học nào. Ông cho rằng phát hiện này là “hồi chuông cảnh tỉnh” trong bối cảnh AI đang được áp dụng ngày càng sâu rộng vào mọi khâu của y tế, từ chẩn đoán hình ảnh đến tư vấn điều trị.

