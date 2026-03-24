Miền Bắc mưa rải rác, Nam Bộ nắng mạnh

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/3, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế duy trì trạng thái có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng dần.

Cụ thể, tại Bắc Bộ, sáng sớm thời tiết còn se lạnh, độ ẩm cao khiến sương mù xuất hiện ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông. Tuy nhiên, từ trưa và chiều, trời hửng nắng, nền nhiệt tăng, tạo cảm giác ấm áp hơn so với đầu ngày. Dự báo hình thái thời tiết này sẽ tiếp tục duy trì trong các ngày từ 25 đến 27/3.

Riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, từ khoảng ngày 28 đến 29/3 có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông do tác động của không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao.

Tại Hà Nội, ngày 24/3 ghi nhận có mưa nhỏ rải rác vào sáng sớm, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22-24 độ C. Đến trưa và chiều, mây giảm, trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 29 độ C.

Dự báo từ khoảng ngày 28 đến 29/3, Hà Nội có thể chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh cường độ yếu, khiến nền nhiệt giảm nhẹ, đồng thời gia tăng khả năng xuất hiện mưa nhỏ rải rác trong ngày 29/3.

Trong khi đó, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào phía Nam tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng cục bộ tại miền Đông Nam Bộ. Về chiều tối và đêm, một số nơi xuất hiện mưa rào và dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, đồng thời có biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực Tây Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi,. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C; riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.