Mitsubishi Power ký kết hợp đồng cung cấp tuabin khí M701JAC cho dự án Nhiệt điện Ô Môn 4

(Ngày Nay) -Mitsubishi Power sẽ cung cấp hai tuabin khí JAC cho Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 4, với công suất 1.155MW, tại Cần Thơ, Việt Nam. Dự án Ô Môn 4 sẽ góp phần đảm bảo nguồn cung điện ổn định cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ở miền Tây Nam Bộ, bao gồm cả thành phố Cần Thơ.

Mitsubishi Power, thương hiệu giải pháp năng lượng thuộc Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), vừa công bố chính thức ký kết hợp đồng hợp tác với Doosan Enerbility Co. nhằm cung cấp hai tuabin khí thế hệ mới M701JAC cùng các thiết bị phụ trợ cho Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp (GTCC) Ô Môn 4. Hợp đồng được ký vào tháng 8 năm 2025.

Nhà máy Ô Môn 4, có công suất thiết kế 1.155 MW, do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư. Gói thầu EPC bao gồm thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình được trao cho liên danh Doosan Enerbility (Hàn Quốc) và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2). Đây là lần đầu tiên Mitsubishi Power triển khai công nghệ JAC tại Việt Nam thông qua việc cung cấp hai tuabin JAC cho dự án. JAC là dòng tuabin khí cỡ lớn có hiệu suất hàng đầu thế giới, với hiệu suất chu trình hỗn hợp đạt trên 64% cùng độ tin cậy được kiểm chứng qua hơn 3 triệu giờ vận hành.

Diễn ra vào cuối tháng 8 tại thành phố Cần Thơ, lễ khởi công Nhà máy Ô Môn 4 chính thức đánh dấu bước khởi đầu của giai đoạn thi công. Nhà máy dự kiến hoàn thành và được đưa vào vận hành năm 2028.

Khi đi vào vận hành thương mại, nhà máy sẽ góp phần cung cấp nguồn điện ổn định cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời nâng tổng công suất lắp đặt của Petrovietnam lên hơn 9.300 MW, tương đương khoảng 10% tổng công suất của toàn hệ thống điện quốc gia. Đây là dự án thành phần trong chuỗi dự án khí - điện Block B - Ô Môn, hạng mục trọng điểm cấp quốc gia nhằm tăng cường an ninh năng lượng và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.

“Dự án Ô Môn 4 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển ngành năng lượng của Việt Nam, và chúng tôi vinh dự được đóng góp bằng việc cung cấp các tuabin khí JAC tiên tiến cho nhà máy điện trọng điểm này. Với bề dày kinh nghiệm đã được khẳng định tại nhiều quốc gia châu Á, cùng sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đối tác, Mitsubishi Power cam kết mang đến độ tin cậy và hiệu suất chất lượng thế giới cho Ô Môn 4”, ông Akihiro Ondo, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành tại Mitsubishi Power Asia Pacific Pte. Ltd., chia sẻ.

Mitsubishi Power khẳng định cam kết phát triển các công nghệ tuabin khí tiên tiến nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định, củng cố hệ thống năng lượng quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững tại Việt Nam cũng như khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đồng thời, thông qua dự án Ô Môn 4, Mitsubishi Power nhấn mạnh sẽ không ngừng đồng hành cùng Việt Nam trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII (PDP8) với mục tiêu đa dạng hóa nguồn năng lượng, giảm dần sự phụ thuộc vào than đá, tăng cường sử dụng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Dự án cũng góp phần vào mục tiêu quốc gia đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050.