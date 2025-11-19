Mối liên quan giữa tóc bạc và nguy cơ ung thư

(Ngày Nay) - Các nhà khoa học đã tìm hiểu cơ chế khi các tế bào sắc tố trong tóc và da của con người "tự hủy" khi bị tổn thương, như một phần trong nỗ lực của cơ thể nhằm tự bảo vệ trước căn bệnh ung thư.

Một nghiên cứu gần đây đăng trên tạp chí chuyên ngành Nature Cell Biology cho thấy tóc bạc - thay vì chỉ là dấu hiệu của tình trạng lão hóa - có thể là những vết tích của cơ thể trong cuộc chiến chống ung thư.

Theo đó, các nhà khoa học đã phát hiện dưới những loại tổn thương cụ thể, các tế bào sản xuất sắc tố này chỉ đơn giản là tự hủy thay vì tiếp tục phân chia. Cơ chế lựa chọn này giúp ngăn chặn các tế bào bị lỗi lây lan các đột biến nguy hiểm.

Tuy nhiên, theo thời gian, điều này cũng đồng nghĩa với số lượng tế bào tạo sắc tố giảm dần, khiến tóc dần chuyển sang màu bạc.

Giáo sư Emi Nishimura từ Đại học Tokyo, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết phát hiện trên giúp liên kết giữa quá trình bạc tóc và bệnh ung thư tế bào hắc tố.

Trong quá trình nghiên cứu tế bào gốc melanocyte ở chuột - những tế bào thường sản xuất sắc tố tóc, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng tóc bạc cũng là dấu hiệu của một cơ chế phòng vệ chống ung thư quan trọng.

Theo đó, các tế bào melanocyte này chỉ “tự hủy” khi bị đứt gãy cả hai phía của chuỗi xoắn ADN.

Tuy nhiên, khi các tế bào tiếp xúc với các loại thương tổn khác, chẳng hạn như tia cực tím hoặc chất gây ung thư, chúng không tự hủy. Thay vào đó, chúng sống sót và tiếp tục phân chia, cho phép các đột biến tích tụ và có khả năng đặt nền móng cho ung thư.

Phản ứng hai chiều này - tế bào tự hủy trong một số trường hợp hoặc bám trụ trong những trường hợp khác - có thể giúp giải thích lý do tại sao tỷ lệ tóc bạc và nguy cơ mắc ung thư da đều cao hơn theo tuổi tác.

Các nhà nghiên cứu cho biết việc hiểu và tiến tới kiểm soát phản ứng này có thể mở ra cánh cửa cho những phương pháp mới nhằm loại bỏ các tế bào có nguy cơ cao trước khi chúng phát triển thành ung thư.