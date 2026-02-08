Mỹ ấn định thời gian cuộc họp đầu tiên Hội đồng Hòa bình Gaza

(Ngày Nay) - Theo các nhà ngoại giao Arab, Mỹ đã gửi thư mời tới 26 quốc gia có đại diện trong hội đồng tham gia cuộc họp làm việc đầu tiên của Hội đồng Hòa bình vào ngày 19/2 tại Washington.
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza.
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza.

Hai nhà ngoại giao Arab nói với báo Times of Israel rằng Mỹ dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp làm việc đầu tiên của Hội đồng Hòa bình vào ngày 19/2 tại Washington.

Theo các nhà ngoại giao này, Mỹ đã gửi thư mời tới 26 quốc gia còn lại có đại diện trong hội đồng.

Thời điểm cuộc họp được ấn định trùng với thời điểm bắt đầu tháng lễ Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo, điều có thể gây khó khăn cho kế hoạch tham dự của các lãnh đạo Hồi giáo.

Mỹ đã tổ chức lễ ký kết thành lập Hội đồng Hòa bình bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, vào tháng trước. Tuy nhiên, dù hàng chục quốc gia được mời, song chưa tới 20 nước tham gia buổi lễ, trong bối cảnh nhiều bên tỏ ra hoài nghi điều lệ của Hội đồng Hòa bình có thể làm lu mờ vai trò của Liên hợp quốc và tác động tới căng thẳng liên quan đến Greenland.

Các quan chức Mỹ đã tìm cách trấn an đồng minh rằng Hội đồng Hòa bình trước mắt sẽ chỉ tập trung vào Gaza, phù hợp với một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, theo đó trao cho hội đồng nhiệm vụ giám sát công tác quản lý Dải Gaza hậu chiến trong vòng hai năm tới.

Hội đồng Hòa bình Dải Gaza

