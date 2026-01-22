Ông Trump chủ trì lễ ký "Hiến chương Hội đồng Hòa bình"

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì lễ ký kết thành lập “Hội đồng Hòa bình” của ông với sự tham gia của hàng chục nguyên thủ và lãnh đạo thế giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ ký "Hiến chương Hội đồng Hòa bình".

Ngày 22/1, buổi lễ diễn ra bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thuỵ Sĩ), với khoảng 35 nhà lãnh đạo đã chấp nhận lời mời tham gia.

Có một số quốc gia đáng chú ý đã từ chối tham gia.

Một số nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, không thể ký nếu chưa có sự phê chuẩn trước của chính phủ.

Những nước khác từ chối tham gia, viện dẫn lo ngại về thành phần cũng như phạm vi hoạt động của tổ chức này.

Vậy “Hội đồng Hòa bình” là gì?

Ban đầu được đề xuất như một cơ quan giám sát cho công cuộc tái thiết và phát triển Gaza sau xung đột israel-Hamas, Hội đồng Hòa bình đã dần biến đổi thành một đối thủ tiềm tàng, thậm chí có thể là sự thay thế cho Liên hợp quốc.

Tổng thống Trump đã gửi thư mời tham gia Hội đồng Hòa bình tới 60 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ, trong đó có cả Giáo hoàng.

Những lãnh đạo khác được mời còn có Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Trong phát biểu hôm 21/1 tại Davos, Tổng thống Trump nói: “Chúng tôi có rất nhiều người tuyệt vời muốn tham gia. Đây sẽ là hội đồng danh giá nhất từng được thành lập”

Bảo vệ lựa chọn thành viên của mình, Tổng thống Trump cho biết ông muốn có “tất cả mọi người” đang nắm quyền lực trên thế giới.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Tôi có một số nhân vật gây tranh cãi. Nhưng đây là những người làm được việc. Đây là những người có ảnh hưởng rất lớn”.

Một tổ chức gây tranh cãi

Trong số các đồng minh truyền thống không tham gia ký kết có Pháp.

Paris cho biết dù ủng hộ kế hoạch hòa bình cho Gaza, nhưng Pháp không thoải mái trước khả năng Hội đồng Hòa bình lấn át vai trò của Liên hợp quốc.

Đáp lại, vào hôm 20/1, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế 200% đối với rượu vang Pháp nếu Paris không tham gia sáng kiến này.

Anh cho biết đã từ chối ký, với lý do lo ngại về khả năng Liên bang Nga tham gia.

Thụy Điển và Na Uy cũng từ chối tham gia, cùng với Slovenia.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu, Canada và Ukraine vẫn chưa phản hồi lời mời còn Trung Quốc nói rằng khả năng ký là “rất thấp”.

Một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất xoay quanh Hội đồng Hoà bình là các thông tin cho rằng các nước thành viên có thể “mua” ghế thường trực với giá 1 tỷ USD.

Tư cách thành viên không thường trực kéo dài ba năm, trong khi Chủ tịch Hội đồng Hoà bình chính là Tổng thống Trump, người đồng thời nắm quyền phủ quyết duy nhất lại không bị giới hạn nhiệm kỳ.

Trong lĩnh vực y học cổ truyền, có khoảng trên 150 loại bệnh, chứng được khám, điều trị tại các cơ sở y học cổ truyền hiện nay. Ảnh: VGP/HM.
Bộ Y tế ban hành phác đồ kết hợp y học cổ truyền và hiện đại cho 16 bệnh phổ biến
(Ngày Nay) - Bộ Y tế đã ban hành 16 bài hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Đây là căn cứ để các cơ sở y tế trên toàn quốc xây dựng hướng dẫn chẩn đoán bệnh y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và hiện đại tại đơn vị.
YouTube gia nhập cuộc đua tạo phiên bản AI cá nhân
YouTube gia nhập cuộc đua tạo phiên bản AI cá nhân
(Ngày Nay) - Ngày 21/1, YouTube đã công bố kế hoạch ra mắt tính năng cho phép người dùng tạo ra các phiên bản kỹ thuật số dựa trên hình ảnh cá nhân. Động thái này được xem là lời hồi đáp từ nền tảng thuộc sở hữu của Google đối với tính năng Cameo trên Sora, một ứng dụng tạo video đình đám của OpenAI.
Bốn cam kết hành động của Đảng bộ thành phố Hà Nội
Bốn cam kết hành động của Đảng bộ thành phố Hà Nội
(Ngày Nay) - Tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trình bày tham luận: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển của đất nước”.
Chương trình truyền hình “Khát vọng Hải đăng” - Tôn vinh những con người thắp sáng tương lai bằng trí tuệ và lòng kiên định
Chương trình truyền hình “Khát vọng Hải đăng” - Tôn vinh những con người thắp sáng tương lai bằng trí tuệ và lòng kiên định
(Ngày Nay) -Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được xác định là động lực then chốt cho phát triển quốc gia, “Khát vọng Hải đăng” lựa chọn cách tiếp cận riêng: kể những câu chuyện khoa học như những hành trình dẫn đường.
Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới thuộc phường Thường Lạc (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
Tăng cường quản lý, phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép dịp cận Tết
(Ngày Nay) - Với việc lực lượng chức năng Campuchia tăng cường truy quét các khu lừa đảo trực tuyến, tội phạm công nghệ cao và lao động bất hợp pháp, nhiều trường hợp đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam bằng các đường, hướng khác nhau, trong đó có tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp. Trước tình hình này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.
Từ Gyeongju đến Phú Quốc: Bài học hạ tầng cho APEC 2027
Từ Gyeongju đến Phú Quốc: Bài học hạ tầng cho APEC 2027
(Ngày Nay) - Đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là phép thử lớn về năng lực chuẩn bị hạ tầng cho một sự kiện ngoại giao – kinh tế tầm cỡ toàn cầu. Năm 2025, quá trình chuẩn bị cho APEC tại Gyeongju, Hàn Quốc vẫn bộc lộ hàng loạt thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng lưu trú, giao thông, không gian tổ chức sự kiện. Phú Quốc - địa điểm được chọn đăng cai APEC 2027, sẽ rút được bài học kinh nghiệm gì từ việc này?
Đại hội Đảng XIV: Nhân dân là nền tảng, là chủ thể và trung tâm của đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Đại hội Đảng XIV: Nhân dân là nền tảng, là chủ thể và trung tâm của đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
(Ngày Nay) - Ngày 20/1, trang web của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (kprf.ru) và báo điện tử Rossiyskaya Gazeta (rg.ru) của Nga đã đăng tải các bài viết về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó đánh giá cao quyết tâm chuyển mình với mục tiêu lấy nhân dân làm nền tảng phát triển trong nhiệm kỳ tới.