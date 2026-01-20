Hàng loạt quốc gia hưởng ứng sáng kiến về Gaza của Tổng thống Mỹ D. Trump

(Ngày Nay) - Ngày 19/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời mời tới nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza - một cơ chế mới do ông đề xuất nhằm giám sát giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza, đồng thời có thể mở rộng vai trò xử lý các xung đột toàn cầu khác.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã chính thức chấp nhận lời mời gia nhập hội đồng. Người phát ngôn của Tổng thống Tokayev cho biết nhà lãnh đạo Kazakhstan đã gửi thư cảm ơn và khẳng định sẵn sàng đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình bền vững ở Trung Đông, tăng cường lòng tin giữa các quốc gia và ổn định toàn cầu.

Cũng trong ngày 19/1, Bộ Ngoại giao Belarus thông báo Tổng thống Alexander Lukashenko đã nhận được thư của ông Trump đề nghị Belarus trở thành quốc gia sáng lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza. Phía Minsk đánh giá cao sáng kiến này và bày tỏ sẵn sàng tham gia, với kỳ vọng cơ chế mới sẽ mở rộng thẩm quyền để tham gia giải quyết các xung đột quốc tế, hướng tới một kiến trúc an ninh toàn cầu mới.

Tại châu Âu, truyền thông Ba Lan đưa tin Tổng thống Karol Nawrocki cũng đã được mời tham gia hội đồng, dù chưa đưa ra phản hồi chính thức. Ủy ban châu Âu xác nhận Chủ tịch Ursula von der Leyen đã nhận được thư mời từ Mỹ và đang tham vấn các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) về khả năng tham gia, khẳng định EU sẵn sàng đóng góp cho một kế hoạch toàn diện nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza. Thái Lan cũng cho biết đã nhận được lời mời và đang nghiên cứu chi tiết đề xuất.

Phát biểu từ Paris, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết nước này đang xem xét sáng kiến nhưng đồng thời tái khẳng định cam kết với Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ), nhấn mạnh đây vẫn là nền tảng của chủ nghĩa đa phương hiệu quả.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump đã mời khoảng 60 quốc gia tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza. Dự thảo điều lệ cho thấy hội đồng khởi đầu sẽ tập trung vào vấn đề Gaza và sau đó mở rộng sang các xung đột khác, làm dấy lên nhận định rằng hội đồng có thể trở thành một cấu trúc song song với Hội đồng Bảo an LHQ.