Triều Tiên công bố chương trình vũ khí mới

(Ngày Nay) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này sẽ tập trung phát triển và triển khai các loại vũ khí chiến lược mới trong vòng 5 năm tới, theo kế hoạch quốc phòng dài hạn vừa được thông qua.

Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu tại Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong Un cho biết: “Quân ủy Trung ương của Đảng đã xác định các mục tiêu trọng tâm nhằm trang bị cho quân đội những loại vũ khí bí mật và đặc biệt mang tính chiến lược”.

Ông nhấn mạnh Quân ủy Trung ương đã xem xét toàn diện các kế hoạch quốc phòng mới trong nhiều lĩnh vực và chính thức phê duyệt các chương trình phát triển dài hạn.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nêu rõ các dự án sẽ được triển khai gồm hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ mặt đất và tàu ngầm, các hệ thống tấn công không người lái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, vũ khí chuyên dụng nhằm tấn công vệ tinh đối phương trong trường hợp xảy ra xung đột, cùng các hệ thống tác chiến điện tử và vệ tinh trinh sát tiên tiến.

Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng dự kiến mỗi năm sẽ triển khai thêm các loại vũ khí chiến lược nhằm tăng cường năng lực răn đe. Các hệ thống này bao gồm pháo phản lực phóng loạt cỡ 600 mm và 240 mm cũng như các hệ thống tên lửa chiến thuật – tác chiến giúp gia tăng mật độ và thời gian duy trì các đợt tấn công tập trung.

Ông Kim Jong Un nhấn mạnh rằng khi kế hoạch phát triển quốc phòng quốc gia hoàn tất sau 5 năm, năng lực phòng thủ của Triều Tiên sẽ được nâng lên đáng kể, đạt tới mức mà các đối thủ “khó có thể theo kịp”.

Ông cũng cho biết ngành công nghiệp quân sự và lĩnh vực nghiên cứu quốc phòng của nước này sẽ tiếp tục sản xuất hàng loạt các loại vũ khí công nghệ cao, phục vụ mục tiêu hiện đại hóa lực lượng vũ trang và phát triển công nghệ quân sự phù hợp với xu hướng khoa học quốc phòng quốc tế.

Trong diễn biến liên quan, theo hãng thông tấn Yonhap, truyền thông Triều Tiên ngày 26/2 đã công bố kết quả Đại hội đảng kéo dài một tuần, diễn ra từ tuần trước đến giữa tuần này. Theo đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố: “Không có lý do gì khiến chúng tôi không thể có quan hệ tốt với Mỹ”.

Tuy nhiên, ông Kim nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là Washington phải tôn trọng “vị thế hiện tại của nhà nước chúng tôi được quy định trong Hiến pháp Triều Tiên” và chấm dứt chính sách thù địch đối với nước này.

Theo ông Kim, triển vọng quan hệ giữa hai nước “hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của phía Mỹ”. Ông cho biết Triều Tiên đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, từ chung sống hòa bình đến đối đầu lâu dài, và lựa chọn này “không nằm ở phía chúng tôi”.

Giới phân tích cho rằng “vị thế hiện tại” mà ông Kim Jong Un đề cập nhiều khả năng ám chỉ việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, hàm ý Bình Nhưỡng muốn Washington công nhận nước này là quốc gia có vũ khí hạt nhân và từ bỏ chính sách phi hạt nhân hóa như điều kiện để nối lại đối thoại.

Lập trường này từng được ông Kim Jong Un đề cập tại một kỳ họp quốc hội vào tháng 9 năm ngoái, khi ông nói rằng nếu Mỹ từ bỏ chính sách phi hạt nhân hóa, “không có lý do gì” để hai bên không ngồi vào bàn đàm phán.

Các chuyên gia nhận định quan điểm mới của Triều Tiên làm gia tăng khả năng Bình Nhưỡng sẽ phản hồi đề xuất đối thoại từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh ông Trump dự kiến thăm Trung Quốc từ ngày 31/3 đến 2/4 tới.

Theo giới quan sát, Triều Tiên có thể tìm cách thúc đẩy Mỹ công nhận vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân thông qua đối thoại, trong bối cảnh chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này ngày càng phát triển, đồng thời quan hệ với Nga được tăng cường.

Ông Yang Moo-jin, Giáo sư cao cấp tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên, nhận định Triều Tiên có thể từ chối các cuộc đàm phán với Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa, nhưng vẫn để ngỏ khả năng đối thoại bằng cách đặt điều kiện Washington phải từ bỏ chính sách thù địch trước.

Trong khi để ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ, Triều Tiên đồng thời tiếp tục củng cố lập trường đối đầu với Hàn Quốc, bác bỏ mọi triển vọng nối lại đối thoại với Seoul.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết Đảng Lao động Triều Tiên đã “chấm dứt các mối quan hệ bất thường mang tính lịch sử” với Hàn Quốc, đồng thời đưa ra quyết định cuối cùng coi quan hệ hai bên là “mối quan hệ giữa hai quốc gia thù địch nhất”.

Theo ông Kim, đây là lập trường nhất quán và mang tính nguyên tắc của Đảng Lao động Triều Tiên và Chính phủ Triều Tiên. Ông nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục coi Hàn Quốc là “một quốc gia thù địch và là kẻ thù lâu dài” trong tương lai.

Ông cũng chỉ trích chính sách hòa giải của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung đối với Bình Nhưỡng là “mang tính đánh lừa”, khẳng định Triều Tiên không có gì để thảo luận với Hàn Quốc và sẽ vĩnh viễn loại nước này khỏi phạm vi các dân tộc đồng bào.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo nước này có thể triển khai mọi hành động cần thiết nếu Seoul thực hiện các hành vi mà Bình Nhưỡng cho là khiêu khích, đồng thời cho rằng “không thể loại trừ khả năng Hàn Quốc sụp đổ hoàn toàn nếu các hành động đó tiếp diễn”.

Ông Hong Min, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, nhận định những phát biểu này có thể được hiểu là lời cảnh báo nhằm ngăn Seoul can dự vào các vấn đề của Triều Tiên, bao gồm cả tiến trình đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Trong khi đó, chuyên gia Yang Moon-in cho rằng: “Tuyên bố trên cho thấy Triều Tiên muốn xử lý quan hệ với Mỹ theo hướng độc lập, thay vì thông qua vai trò trung gian của Hàn Quốc”.