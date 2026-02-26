IMF dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,6% trong năm 2026; đề nghị hợp tác nới lỏng rào cản thương mại

(Ngày Nay) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 25/2 đã công bố báo cáo dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ sẽ đạt tốc độ 2,6% trong năm 2026, cao hơn so với mức 2,2% của năm ngoái và dự báo 2,4% trong tháng 1/2026.

Ngoài ra, IMF cũng cảnh báo nền kinh tế lớn nhất thế giới về “những rủi ro hai chiều từ thuế quan, các loại thuế và động lực thị trường lao động”.

Nhìn chung, IMF đánh giá nền kinh tế Mỹ “vận hành tốt trong năm 2025”. IMF ghi nhận “đà tăng trưởng năng suất mạnh mẽ liên tục” của nền kinh tế lớn nhất thế giới, mặc dù tình trạng đóng cửa chính phủ “đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh tế trong Quý IV”.

Bên cạnh đó, IMF còn kêu gọi Mỹ hợp tác với các đối tác thương mại và tìm kiếm những cách thức để cùng nhau nới lỏng các rào cản thương mại.

Báo cáo của IMF bao quát năm đầu tiên trong nhiệm thứ hai của Tổng thống Donald Trump, đồng thời lưu ý Washington nên hợp tác trên tinh thần xây dựng với các đối tác “nhằm giải quyết những quan ngại về các hành vi thương mại không công bằng và thống nhất giảm bớt các hạn chế thương mại, cũng như những vấn đề méo mó trong chính sách công nghiệp, vốn gây ra tác động tiêu cực xuyên biên giới”.

IMF cho rằng “khi các biện pháp thương mại và đầu tư (bao gồm thuế quan và kiểm soát xuất khẩu) được áp dụng vì lý do an ninh quốc gia, các chính sách đó cần được áp dụng một cách hạn chế”.

Đề xuất của IMF được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ vẫn đang cân nhắc khả năng nâng mức thuế toàn cầu lên 15% sau khi áp dụng mức thuế 10% từ ngày 24/2. Giới chức Nhà Trắng khẳng định bảo vệ an ninh kinh tế và quốc gia vẫn là ưu tiên hàng đầu và chính quyền Tổng thống Trump sẽ sử dụng mọi thẩm quyền pháp lý hiện có để hiện thực hóa mục tiêu này.

Trước đó, hôm 20/2, với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống, Tòa án Tối cao Mỹ (SCOTUS) ra phán quyết cho rằng Tổng thống Trump đã lạm dụng quyền lực khi viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế Quốc tế Khẩn cấp (IEEPA) để áp thuế lên một loạt quốc gia và vùng lãnh thổ, cho rằng quyền áp thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội và đồng tình với các tòa án cấp dưới rằng những lý do mà ông Trump từng nêu không cấu thành mối đe dọa tới an ninh quốc gia của nước Mỹ.

Tuy nhiên, phán quyết của SCOTUS không bác bỏ các mức thuế quan được áp theo Mục 232 (những sắc thuế áp lên các ngành nhôm, thép, ô tô, bán dẫn, gỗ...) hoặc theo Mục 301 (khởi xướng từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump và áp thuế đối với Trung Quốc).

Phản ứng trước phán quyết của SCOTUS, Tổng thống Trump tuyên bố sử dụng Mục 122 của Đạo luật Thương mại 1974 (điều chỉnh các yếu tố mất cân bằng nghiêm trọng trong thanh toán quốc tế) để áp thuế 10% trên phạm vi toàn cầu, áp dụng đối với hàng hóa cập cảng từ ngày 24/2. Sau đó, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ tăng mức thuế tạm thời lên 15%.