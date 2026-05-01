Mỹ nhượng bộ thương mại sau chuyến thăm của Hoàng gia Anh

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố dỡ bỏ thuế với whisky Scotland sau chuyến thăm của Nhà vua Anh Charles III, động thái được xem là nhượng bộ thương mại đáng kể nhằm củng cố quan hệ kinh tế Mỹ-Anh.
Nhà vua Anh Charles III (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Washington, DC ngày 28/4/2026.
Ngày 30/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ dỡ bỏ thuế và các hạn chế đối với whisky Scotland, sau khi Nhà vua Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla vừa kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 4 ngày tới Mỹ.

Theo tuyên bố đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết quyết định này được đưa ra “để vinh danh Nhà vua và Hoàng hậu Anh,” đồng thời nhấn mạnh đây là bước đi “trước đây chưa ai làm được.”

Động thái trên được coi là một nhượng bộ thương mại đáng kể đối với Anh trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương chịu sức ép từ các bất đồng liên quan đến xung đột Iran.

Trong khuôn khổ các biện pháp thuế do Tổng thống Trump áp đặt trong nhiệm kỳ 2, rượu whisky Scotland chịu mức thuế 10%.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer xác nhận Washington sẽ cho phép whisky sản xuất tại Anh được hưởng ưu đãi thuế quan, coi đây là một phần của thỏa thuận kinh tế rộng hơn giữa hai nước nhằm mở rộng tiếp cận thị trường cho các ngành chủ chốt như thịt bò, dược phẩm và ethanol.

Theo giới chức Mỹ, quyết định này cũng phản ánh mối liên kết thương mại chặt chẽ giữa Scotland và bang Kentucky, trung tâm sản xuất rượu bourbon của Mỹ, đặc biệt trong chuỗi cung ứng thùng gỗ sồi phục vụ ngành whisky.

Ngành whisky Scotland đã có nhiều tháng vận động chính quyền Mỹ dỡ bỏ mức thuế hiện hành. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của mặt hàng này, với kim ngạch khoảng 1,2 tỷ USD mỗi năm.

Chuyến thăm Mỹ vừa qua của Nhà vua Charles III và Hoàng hậu Camilla được cho là đã góp phần thúc đẩy quyết định trên giữa lúc hai nước đang tìm cách củng cố quan hệ song phương nhân dịp Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập.

PV
Mỹ Anh Thương mại Thuế quan Thuế Donald Trump Vua Charles III

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

(Ngày Nay) -Tác phẩm hồi hộp kinh dị "Phí Phông" vượt mốc doanh thu phòng vé 150 tỷ đồng với khoảng 1,5 triệu lượt khán giả tính đến ngày 30/4. "Heo Năm Móng" – một phim kinh dị khác thay thế "Phí Phông" dẫn đầu cuộc đua phòng vé ngày 29/4 và dễ dàng vượt qua cột mốc doanh thu 60 tỷ đồng chỉ sau tuần đầu ra rạp.
(Ngày Nay) - Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.