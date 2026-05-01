Mỹ nhượng bộ thương mại sau chuyến thăm của Hoàng gia Anh

(Ngày Nay) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố dỡ bỏ thuế với whisky Scotland sau chuyến thăm của Nhà vua Anh Charles III, động thái được xem là nhượng bộ thương mại đáng kể nhằm củng cố quan hệ kinh tế Mỹ-Anh.

Ngày 30/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ dỡ bỏ thuế và các hạn chế đối với whisky Scotland, sau khi Nhà vua Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla vừa kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 4 ngày tới Mỹ.

Theo tuyên bố đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết quyết định này được đưa ra “để vinh danh Nhà vua và Hoàng hậu Anh,” đồng thời nhấn mạnh đây là bước đi “trước đây chưa ai làm được.”

Động thái trên được coi là một nhượng bộ thương mại đáng kể đối với Anh trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương chịu sức ép từ các bất đồng liên quan đến xung đột Iran.

Trong khuôn khổ các biện pháp thuế do Tổng thống Trump áp đặt trong nhiệm kỳ 2, rượu whisky Scotland chịu mức thuế 10%.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer xác nhận Washington sẽ cho phép whisky sản xuất tại Anh được hưởng ưu đãi thuế quan, coi đây là một phần của thỏa thuận kinh tế rộng hơn giữa hai nước nhằm mở rộng tiếp cận thị trường cho các ngành chủ chốt như thịt bò, dược phẩm và ethanol.

Theo giới chức Mỹ, quyết định này cũng phản ánh mối liên kết thương mại chặt chẽ giữa Scotland và bang Kentucky, trung tâm sản xuất rượu bourbon của Mỹ, đặc biệt trong chuỗi cung ứng thùng gỗ sồi phục vụ ngành whisky.

Ngành whisky Scotland đã có nhiều tháng vận động chính quyền Mỹ dỡ bỏ mức thuế hiện hành. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của mặt hàng này, với kim ngạch khoảng 1,2 tỷ USD mỗi năm.

Chuyến thăm Mỹ vừa qua của Nhà vua Charles III và Hoàng hậu Camilla được cho là đã góp phần thúc đẩy quyết định trên giữa lúc hai nước đang tìm cách củng cố quan hệ song phương nhân dịp Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập.