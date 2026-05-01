Ukraine muốn làm rõ đề xuất ngừng bắn của Nga

(Ngày Nay) - Tổng thống Zelensky cho biết ông đã ra chỉ thị tìm hiểu chi tiết về đề xuất ngừng bắn của Nga, vì Ukraine mong muốn tiến tới chấm dứt xung đột hoàn toàn.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẽ đề nghị Mỹ cung cấp thêm thông tin về đề nghị ngừng bắn của Nga cho dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2026).

Cụ thể, Kiev muốn biết rõ đề xuất của Nga là như thế nào: Chỉ bảo đảm an ninh vài giờ cho lễ duyệt binh tại Moskva nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng, hay là nhiều hơn thế.

Theo ông Zelensky, Ukraine cần một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài với an ninh đáng tin cậy, đảm bảo cho người dân và một nền hòa bình bền vững. Kiev sẵn sàng nỗ lực để hướng tới điều đó thông qua bất kỳ hình thức nào dựa trên sự tôn trọng và hiệu quả.

Cùng ngày, Quốc hội Ukraine cho biết Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh gia hạn tình trạng thiết quân luật và tổng động viên quân sự thêm 90 ngày. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 4/5 và đây là lần gia hạn thứ 19 kể từ khi tình trạng thiết quân luật được ban hành lần đầu vào tháng 2/2022 sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh có tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra đề xuất ngừng bắn với Ukraine vào ngày 9/5 nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng khi nhà lãnh đạo Nga có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Phía Nga cam kết sẵn sàng "tuyên bố một lệnh ngừng bắn trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng" và Tổng thống Trump ủng hộ đề xuất này.

Liên quan đến việc hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine, Chính phủ Liên bang Đức kêu gọi các doanh nghiệp trong nước tăng cường đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng của Ukraine và thúc đẩy ý tưởng thành lập “Ngôi nhà Đức” tại Kiev nhằm kết nối hợp tác giữa hai bên.

Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil khẳng định việc hỗ trợ Ukraine là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch ngân sách liên bang của Đức.

Dự kiến năm 2027, Berlin sẽ dành 11,6 tỷ euro (13,57 tỷ USD) viện trợ cho Kiev. Trong giai đoạn 2028 - 2030, mức giải ngân hằng năm dự kiến duy trì quanh ngưỡng 8,5 tỷ euro.

Cũng theo ông Klingbeil, sau khi Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ các rào cản để thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine, phía Đức đã hối thúc các bên nhanh chóng thực thi cam kết để đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế.

Trong khi đó, Thủ tướng đắc cử của Hungary Péter Magyar tuyên bố sẽ không ủng hộ khởi động đàm phán gia nhập EU của Ukraine nếu như Kiev không mở rộng quyền cho cộng đồng thiểu số người Hungary.

Phát biểu trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, ông Péter Magyar đưa ra một số điều kiện mà Ukraine cần đáp ứng để được Hungary chấp thuận tiến trình đàm phán.

Trong thời gian qua, giới chức EU đã nhiều lần kêu gọi Hungary tạo điều kiện để Ukraine sớm bắt đầu đàm phán gia nhập khối. Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hungary, ông Viktor Orbán, cáo buộc Kiev hạn chế quyền văn hóa và ngôn ngữ của khoảng 150.000 người Hungary đang sinh sống tại vùng Zakarpattia (miền Tây Ukraine), nhưng Kiev luôn bác bỏ.

Ngoài ra, Hungary ngăn chặn một số sáng kiến của EU nhằm hỗ trợ Ukraine, bao gồm các gói tài chính phục vụ nỗ lực quốc phòng.

Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU từ tháng 2/2022 nhưng tiến trình này thường kéo dài nhiều năm và đòi hỏi sự đồng thuận của toàn bộ các quốc gia thành viên EU cũng như việc Kiev phải thực hiện các cải cách sâu rộng.