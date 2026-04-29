Cựu Giám đốc FBI bị truy tố với cáo buộc đe dọa tính mạng Tổng thống Donald Trump

(Ngày Nay) - Cựu lãnh đạo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), ông James Comey bị truy tố với cáo buộc đe dọa tính mạng Tổng thống Donald Trump, liên quan bài đăng trên mạng xã hội năm ngoái. Quyết định truy tố được đưa ra ngày 28/4, xuất phát từ bức ảnh ông Comey đăng trên mạng xã hội Instagram vào tháng 5/2025, cho thấy vỏ sò được sắp xếp thành dãy số 8647 trên cát.
Trong một cuộc phỏng vấn khi đó với hãng tin Fox News, ông Trump cáo buộc "86" theo tiếng lóng nghĩa là "sát hại", còn 47 ám chỉ ông, Tổng thống thứ 47. Tổng thống Trump nói rằng: "Ông ấy biết chính xác nó có nghĩa là gì. Điều đó nghĩa là ám sát". Về phần mình, cựu lãnh đạo FBI bác bỏ và tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng. Trước đó, ông xin lỗi về bài đăng trên Instagram, giải thích rằng bản thân không nhận ra "một số người liên tưởng dãy số đó với hành động bạo lực".

Theo cáo trạng, dãy số 8647 được xếp từ vỏ sò là “biểu hiện nghiêm trọng về ý định gây hại cho Tổng thống Mỹ". Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết cựu Giám đốc FBI đối mặt với hai cáo buộc, bao gồm "cố ý đe dọa tính mạng và gây thương tích cho Tổng thống Mỹ", cũng như đưa ra mối đe dọa mang tính liên bang. Mỗi cáo buộc có mức án tối đa là 10 năm tù.

Ông Comey giữ chức giám đốc FBI giai đoạn 2013-2017 và bị Tổng thống Trump sa thải 4 tháng sau khi ông nhậm chức trong nhiệm kỳ đầu. FBI khi đó đang điều tra cáo buộc Nga can thiệp chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump vào năm 2016.

Tháng 9/2025, ông Comey bị truy tố với cáo buộc khai man trước Quốc hội và cản trở tiến trình tố tụng của cơ quan lập pháp này. Hai tháng sau, một thẩm phán liên bang bác bỏ vụ án với lý do công tố viên liên bang do ông Trump lựa chọn để đưa ra cáo buộc đã được bổ nhiệm không đúng luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã bắt đầu diễn ra tại thành phố Santa Marta của Colombia, với sự tham dự của đại diện hơn 50 quốc gia. Sự kiện, diễn ra trong 2 ngày, quy tụ các bộ trưởng và đặc phái viên khí hậu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp diễn.
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ phát hành một phiên bản hộ chiếu giới hạn có hình ảnh Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7 tới. Động thái này cho thấy xu hướng khẳng định dấu ấn cá nhân chưa có tiền lệ của người đứng đầu Nhà Trắng.
Bệnh viện Đa khoa Gia Lai có hạn chế nhà thầu?
(Ngày Nay) - Trong khi nhà thầu căn cứ vào các quy định pháp luật cụ thể để yêu cầu làm rõ các dấu hiệu hạn chế nhà thầu, thì Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trả lời bằng những lập luận mang tính chủ quan, thiếu các căn cứ pháp lý hay cơ sở khoa học cụ thể.
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào 35 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc giúp Iran né tránh các lệnh cấm vận, chủ yếu trong lĩnh vực dầu mỏ và tài chính. Đây là một phần trong chiến dịch "Economic Fury" thuộc chiến lược gây áp lực tối đa của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Suhail Al Mazrouei của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cho biết quyết định về việc rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) là "hoàn toàn mang tính chính sách" nhằm chuẩn bị cho tương lai của đất nước.
(Ngày Nay) - Tối 28/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập không chuyên và chuyên năm học 2026-2027 trên website của Sở tại địa chỉ: https://www.hanoi.edu.vn/. Căn cứ số liệu này và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Sở giao trước đó, học sinh có thể biết được "tỷ lệ chọi" của từng trường. Tuy nhiên, học sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký.