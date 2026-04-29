Cựu Giám đốc FBI bị truy tố với cáo buộc đe dọa tính mạng Tổng thống Donald Trump

(Ngày Nay) - Cựu lãnh đạo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), ông James Comey bị truy tố với cáo buộc đe dọa tính mạng Tổng thống Donald Trump, liên quan bài đăng trên mạng xã hội năm ngoái. Quyết định truy tố được đưa ra ngày 28/4, xuất phát từ bức ảnh ông Comey đăng trên mạng xã hội Instagram vào tháng 5/2025, cho thấy vỏ sò được sắp xếp thành dãy số 8647 trên cát.

Trong một cuộc phỏng vấn khi đó với hãng tin Fox News, ông Trump cáo buộc "86" theo tiếng lóng nghĩa là "sát hại", còn 47 ám chỉ ông, Tổng thống thứ 47. Tổng thống Trump nói rằng: "Ông ấy biết chính xác nó có nghĩa là gì. Điều đó nghĩa là ám sát". Về phần mình, cựu lãnh đạo FBI bác bỏ và tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng. Trước đó, ông xin lỗi về bài đăng trên Instagram, giải thích rằng bản thân không nhận ra "một số người liên tưởng dãy số đó với hành động bạo lực".

Theo cáo trạng, dãy số 8647 được xếp từ vỏ sò là “biểu hiện nghiêm trọng về ý định gây hại cho Tổng thống Mỹ". Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết cựu Giám đốc FBI đối mặt với hai cáo buộc, bao gồm "cố ý đe dọa tính mạng và gây thương tích cho Tổng thống Mỹ", cũng như đưa ra mối đe dọa mang tính liên bang. Mỗi cáo buộc có mức án tối đa là 10 năm tù.

Ông Comey giữ chức giám đốc FBI giai đoạn 2013-2017 và bị Tổng thống Trump sa thải 4 tháng sau khi ông nhậm chức trong nhiệm kỳ đầu. FBI khi đó đang điều tra cáo buộc Nga can thiệp chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump vào năm 2016.

Tháng 9/2025, ông Comey bị truy tố với cáo buộc khai man trước Quốc hội và cản trở tiến trình tố tụng của cơ quan lập pháp này. Hai tháng sau, một thẩm phán liên bang bác bỏ vụ án với lý do công tố viên liên bang do ông Trump lựa chọn để đưa ra cáo buộc đã được bổ nhiệm không đúng luật.