Mỹ ngừng cấp thị thực lao động cho các tài xế xe tải nước ngoài

(Ngày Nay) - Ngày 21/8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo nước này vừa ngừng cấp thị thực lao động cho các tài xế xe tải nhập cư. Động thái này được đưa ra sau vụ một tài xế xe tải mang quốc tịch Ấn Độ, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng tại bang Florida.
Chia sẻ trên trang mạng X, ông Rubio cho biết số lượng ngày càng tăng các tài xế nước ngoài điều khiển xe tải đầu kéo cỡ lớn trên đường phố Mỹ đang gây nguy hiểm đến sinh mạng của người dân, cũng như tác động tiêu cực đến sinh kế của các tài xế nước này.

Quyết định trên được đưa ra sau vụ tai nạn xảy ra trên tuyến quốc lộ ở bang Frolida, khiến 3 người thiệt mạng. Theo giới chức liên bang, tài xế xe tải Harjinder Singh đã quay đầu xe trái phép trên tuyến cao tốc tại bang Florida. Singh cũng bị cáo buộc nhập cảnh trái phép vào Mỹ qua biên giới Mexico và không vượt qua kỳ kiểm tra tiếng Anh sau vụ tai nạn.

Tháng 6/2025, Bộ trưởng Bộ Giao thông Sean Duffy đã ban hành quy định yêu cầu các tài xế xe tải phải có khả năng sử dụng tiếng Anh. Theo đó, các tài xế xe tải tại Mỹ phải vượt qua kỳ thi lấy bằng thương mại, trong đó có phần đánh giá các kỹ năng tiếng Anh cơ bản như đọc hiểu biển báo giao thông.

Theo số liệu thống kê liên bang, trong giai đoạn từ năm 2000 – 2021, số lượng tài xế xe tải mang quốc tịch nước ngoài tại Mỹ đã tăng hơn gấp đôi, lên 720.000 người. Hiện tại, người nhập cư chiếm khoảng 18% lực lượng tài xế xe tải tại thị trường Mỹ, phản ánh sự thay đổi lớn đối với một ngành nghề vốn gắn liền với tầng lớp lao động da trắng trong lịch sử. Trong đó, hơn 50% số tài xế nước ngoài đến từ khu vực Mỹ Latinh, và số lượng đáng kể đến từ Ấn Độ và các quốc gia Đông Âu trong những năm gần đây.

Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump siết chặt chính sách thị thực và nhập cư, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày 21/8 thông báo sẽ tiến hành rà soát hồ sơ thị thực của 55 triệu người nước ngoài thuộc diện nhập cư hợp pháp vào nước này. Theo đó, nhà chức trách sẽ thu hồi thị thực ngay khi phát hiện người sở hữu không đáp ứng đủ điều kiện hợp lệ, trong đó có quá thời hạn thị thực, xuất hiện hành vi phạm tội, đe dọa an toàn cộng đồng, tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động khủng bố.

Theo một nguồn tin, chính quyền ông Trump đang đặc biệt siết chặt kiểm tra đối với nhóm thị thực sinh viên.

Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thu hồi 6.000 thị thực kể từ khi Ngoại trưởng Marco Rubio nhậm chức hồi tháng 1 năm nay. Con số này cao gấp 4 lần số thị thực sinh viên bị thu hồi dười thời Tổng thống Joe Biden trong cùng kỳ năm trước.

