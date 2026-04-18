Mỹ mở rộng hạn chế thị thực tại Tây Bán Cầu

(Ngày Nay) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố việc mở rộng đáng kể chính sách hạn chế thị thực với các nước tại khu vực Tây Bán Cầu, nhắm trực tiếp vào những cá nhân bị cho là hoạt động thay mặt các quốc gia đối nghịch với lợi ích của Mỹ.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính sách mới cho phép hạn chế cấp thị thực đối với những người cố ý hành động thay mặt các thế lực đối nghịch nhằm “làm suy yếu lợi ích của Mỹ” trong khu vực.

Thông cáo nhấn mạnh rằng chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Trump xác định rõ Mỹ sẽ không để các cường quốc đối nghịch kiểm soát các tài sản trọng yếu hoặc đe dọa an ninh và sự thịnh vượng của quốc gia trong khu vực Tây Bán Cầu. Chính sách này được thiết kế nhằm củng cố vai trò lãnh đạo của Mỹ, bảo vệ lãnh thổ và bảo đảm quyền tiếp cận các tuyến đường và khu vực chiến lược.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các cá nhân bị xem là có hành vi đối nghịch bao gồm những người chỉ đạo, tài trợ hoặc hỗ trợ đáng kể cho các hoạt động gây phương hại đến an ninh khu vực, chủ quyền dân chủ và lợi ích kinh tế của Mỹ. Ngoài ra, những người tham gia các chiến dịch gây ảnh hưởng nhằm làm suy yếu ổn định của các quốc gia trong khu vực cũng thuộc diện bị áp dụng hạn chế.

Đáng chú ý, chính sách mới cũng mở rộng sang thân nhân trực hệ của các đối tượng bị hạn chế, khiến họ không đủ điều kiện nhập cảnh vào Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã áp dụng hạn chế thị thực đối với 26 cá nhân tại khu vực Tây Bán Cầu theo chính sách này, thể hiện cam kết sử dụng mọi công cụ sẵn có để bảo vệ an ninh quốc gia và thúc đẩy sự ổn định khu vực.

Chính sách này là một phần trong chuỗi biện pháp gần đây của chính quyền Tổng thống Trump nhằm siết chặt kiểm soát thị thực trên phạm vi toàn cầu, bao gồm cả việc hạn chế nhập cảnh đối với công dân từ nhiều quốc gia khác nhau.

Các tổ chức bảo vệ dân quyền đã bày tỏ quan ngại về phạm vi rộng của định nghĩa “hoạt động đối nghịch”, cho rằng điều này có thể đặt ra câu hỏi về quy trình xác định đối tượng và các bảo đảm pháp lý liên quan. Mặc dù vậy, chính quyền Mỹ khẳng định mục tiêu trọng tâm vẫn là bảo vệ lợi ích quốc gia, duy trì an ninh và củng cố vai trò lãnh đạo của Mỹ tại khu vực Tây Bán Cầu trước những thách thức ngày càng tăng.