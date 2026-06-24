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Mỹ truy tố gần 500 đối tượng trong chiến dịch chống gian lận y tế quy mô lớn

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 23/6, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã công bố việc truy tố 455 cá nhân, trong đó có khoảng 90 bác sĩ và chuyên gia y tế, liên quan đến các vụ gian lận chăm sóc sức khỏe và lạm dụng thuốc giảm đau opioid với tổng giá trị lên tới 6,5 tỷ USD.
Mỹ truy tố gần 500 đối tượng trong chiến dịch chống gian lận y tế quy mô lớn

Phát biểu tại cuộc họp báo, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho hay đây là chiến dịch chống gian lận y tế lớn nhất từ trước đến nay của chính phủ liên bang, với sự tham gia của lực lượng thực thi pháp luật tại 45 bang và nhiều vùng lãnh thổ của Mỹ. Ông khẳng định chính quyền sẽ tiếp tục truy tìm, tịch thu tài sản và xử lý nghiêm những cá nhân lợi dụng hệ thống y tế để trục lợi.

Theo DOJ, các đối tượng bị cáo buộc thực hiện nhiều hình thức gian lận khác nhau, bao gồm lập hóa đơn khống đối với các chương trình bảo hiểm y tế liên bang Medicare và Medicaid, kê đơn thuốc không cần thiết, cũng như thực hiện các dịch vụ y tế giả mạo nhằm rút tiền từ ngân sách công.

Một trong những vụ việc lớn nhất liên quan đến các yêu cầu thanh toán gian lận trong điều trị vết thương, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho chương trình Medicare. Tại California, chủ một cơ sở chăm sóc cuối đời (hospice) bị cáo buộc hối lộ nhân viên nhà tang lễ để lấy thông tin người vừa qua đời, sau đó lập hồ sơ giả nhằm yêu cầu Medicare thanh toán chi phí chăm sóc y tế không có thật.

DOJ cho biết thêm chiến dịch lần này cũng bao gồm 295 bị cáo liên quan đến các vụ gian lận Medicaid với tổng giá trị hơn 518 triệu USD. Cơ quan này đồng thời thu giữ một lượng lớn tiền mặt, tài sản và các khoản thu bất hợp pháp liên quan đến các đường dây bị điều tra.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. đánh giá quy mô của chiến dịch trên phản ánh quyết tâm của chính quyền tổng thống Donald Trump trong việc siết chặt quản lý chi tiêu cho y tế và ngăn chặn thất thoát ngân sách liên bang. Trong khi đó, Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) cũng đang tăng cường các biện pháp giám sát, xác minh và ngăn chặn các yêu cầu thanh toán bị nghi là gian lận.

Số liệu của DOJ cho thấy trong một chiến dịch tương tự hồi năm 2025, chính quyền Mỹ đã truy tố 324 đối tượng liên quan đến các vụ gian lận y tế với tổng giá trị lên tới 14,6 tỷ USD.

PV
Mỹ DOJ gian lận y tế

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