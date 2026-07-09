EU ủng hộ Đan Mạch trong vấn đề Greenland

(Ngày Nay) - Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và quyết định về tương lai của vùng lãnh thổ này thuộc về người dân Greenland và Đan Mạch.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 8/7 khẳng định ủng hộ Đan Mạch liên quan vấn đề Greenland, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa lặp lại quan điểm trước đây về vùng lãnh thổ Greenland thuộc Đan Mạch.
Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ tại Brussels (Bỉ), người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, ông Olof Gill cho biết Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và quyết định về tương lai của vùng lãnh thổ này thuộc về người dân Greenland và Đan Mạch.
Ông Gill nhấn mạnh: “Toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia và sự bất khả xâm phạm của đường biên giới là những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.”
Theo ông Gill, EU sẽ tiếp tục bảo vệ các nguyên tắc này và bày tỏ "sự đoàn kết hoàn toàn" với Đan Mạch cùng người dân Greenland.
Trong khi đó, phát biểu với báo chí bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định Greenland "không phải để bán," đồng thời kêu gọi tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland, cũng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch.
Cùng quan điểm, Thủ tướng Iceland Kristrun Frostadottir cùng ngày nhấn mạnh mong muốn của người dân Greenland cần được tôn trọng, đồng thời cho rằng các đồng minh NATO cần tập trung vào các biện pháp xử lý cuộc xung đột tại Ukraine.
Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, tiếp tục khẳng định mong muốn kiểm soát Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, đồng thời cho rằng sự phản đối của châu Âu đối với lập trường của ông là một "vấn đề lớn".
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