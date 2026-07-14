Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hội đàm tại Tokyo

Chiều 13/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản. Ngay sau lễ đón, hai Bộ trưởng tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, là dịp để hai bên cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất, hiệu quả.

Hai bên đánh giá hợp tác quốc phòng thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, thống nhất tiếp tục triển khai các nội dung đã thống nhất, tập trung vào trao đổi đoàn, các cơ chế hợp tác, giáo dục-đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu hộ cứu nạn, ứng phó thiên tai, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chính sách quốc phòng “Bốn không”; nhấn mạnh chủ trương giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Chính phủ và Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, đào tạo nguồn nhân lực quân sự; đề nghị tiếp tục mở rộng học bổng, tăng chỉ tiêu đào tạo về khoa học, công nghệ, kỹ thuật cho học viên quân sự Việt Nam; đồng thời khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên Nhật Bản sang học tập tại các học viện, nhà trường quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác về cứu hộ cứu nạn ký tháng 12/2025 và trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12/2026.

Về phần mình, Bộ trưởng Koizumi Shinjiro khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản trong gìn giữ hòa bình, ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp giữa hai Bộ Quốc phòng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Koizumi Shinjiro nhắc lại chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào tháng 5/2026, trong đó hai bên đã công bố sáng kiến Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP); cuộc gặp giữa Bộ trưởng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore; cùng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản vào tháng 6/2026.

Theo Bộ trưởng Koizumi Shinjiro, các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thời gian qua là minh chứng cho sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, việc tăng cường phối hợp và củng cố quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòng có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để hai bên tăng cường chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bộ trưởng Koizumi Shinjiro khẳng định Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần đưa hợp tác quốc phòng song phương phát triển tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa hai nước.