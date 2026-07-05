Thái Lan tăng cường bảo đảm an ninh tại 21 tỉnh biên giới

Chính phủ Thái Lan đang triển khai các biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh tại 21 tỉnh biên giới nhằm ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, buôn người và ma túy.
Chính phủ Thái Lan khẳng định sẽ xử lý nghiêm các cán bộ tiếp tay cho hoạt động phạm pháp.
Theo Thư ký thường trực Bộ Nội vụ Thái Lan Arsit Sampantharat, Trung tâm Điều phối An ninh Biên giới (SBCC), dưới sự chủ trì của Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Thái Lan Ukrit Boontanon, đã thống nhất các biện pháp nhằm ứng phó với 3 mối đe dọa an ninh cấp bách tại khu vực biên giới, gồm các đường dây lừa đảo qua tổng đài, cờ bạc trực tuyến, tội phạm buôn người và ma túy.
Ông Arsit cho biết các biện pháp này được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, trên cương vị Giám đốc Bộ Tư lệnh An ninh Nội địa (ISOC), với mục tiêu tăng cường bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý an ninh tại các khu vực biên giới.
Bộ Nội vụ Thái Lan đã ban hành công điện khẩn gửi thống đốc 21 tỉnh biên giới giáp Myanmar, Lào và Malaysia, yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với đặc thù từng địa phương.
Các kế hoạch này phải được phối hợp giữa chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát, tập trung vào ba nhóm giải pháp: phòng ngừa, trấn áp và hỗ trợ.
Đáng chú ý, Bộ Nội vụ Thái Lan khẳng định sẽ xử lý nghiêm mọi trường hợp cán bộ nhà nước có hành vi tiếp tay hoặc nhận lợi ích bất chính từ các hoạt động phạm pháp.
Ông Arsit nhấn mạnh bất kỳ cá nhân nào, dù ở vị trí lãnh đạo hay cấp dưới, nếu bị phát hiện vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh cả về kỷ luật và hình sự, theo tinh thần “không ai đứng trên pháp luật.”
Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Thái Lan đang đẩy mạnh các chiến dịch trấn áp tội phạm xuyên quốc gia tại khu vực biên giới, đặc biệt là các đường dây lừa đảo trực tuyến, mua bán người và buôn bán ma túy - những loại tội phạm được đánh giá là ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia và an toàn xã hội.
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