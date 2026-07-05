EU sẵn sàng “mọi kịch bản” trong xử lý căng thẳng thương mại với Trung Quốc (Ngày Nay) - Liên minh châu Âu phát tín hiệu cứng rắn hơn trong quan hệ thương mại với Trung Quốc khi tuyên bố sẵn sàng sử dụng mọi công cụ phòng vệ nếu các cuộc đàm phán với Bắc Kinh không đạt kết quả.

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Học sinh toàn quốc được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030 (Ngày Nay) - Học sinh toàn quốc được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030 theo hình thức mượn-trả để tái sử dụng nhiều lần, theo Nghị định số 271/2026/NĐ-CP.

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Thái Lan tăng cường bảo đảm an ninh tại 21 tỉnh biên giới (Ngày Nay) - Chính phủ Thái Lan triển khai biện pháp bảo vệ biên giới, xử lý nghiêm các cán bộ tiếp tay hoạt động phạm pháp, đối phó tội phạm công nghệ cao, buôn người, ma túy.

Hội đồng Hòa bình Gaza xúc tiến kế hoạch hậu xung đột (Ngày Nay) - Hội đồng Hòa bình Gaza xúc tiến kế hoạch hậu xung đột Hội đồng Hòa bình Gaza vừa tổ chức một loạt cuộc họp tại Cộng hòa Cyprus nhằm lên kế hoạch xây dựng một kế hoạch toàn diện cho "thời kỳ hậu xung đột" ở Dải Gaza.

Phòng bệnh từ sớm nhằm giảm gánh nặng bệnh tật và bảo đảm an ninh y tế (Ngày Nay) - Ngành y tế đang rà soát, điều chỉnh và củng cố mạng lưới y tế theo hướng lồng ghép, liên tục, lấy người dân làm trung tâm, gắn kết giữa phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Ban hành quy định chi tiết về các hành vi gây lãng phí (Ngày Nay) - Nghị định số 266/2026/NĐ-CP hướng dẫn chống lãng phí, quy định rõ các hành vi gây lãng phí trong tổ chức, quản lý và sử dụng tài nguyên công.

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