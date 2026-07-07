Mỹ đánh giá tích cực về triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 đã bày tỏ lạc quan về triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, cho rằng các nỗ lực ngoại giao đang đạt được tiến triển và giải pháp hòa bình “đã gần hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ”.

Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Trump cho biết chính quyền Mỹ đang duy trì tiếp xúc với cả Nga và Ukraine nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán. Theo ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin “muốn chấm dứt cuộc xung đột này” và phía Ukraine cũng mong muốn có được nền hòa bình. Cuộc điện đàm của nhà lãnh đạo Mỹ với người đồng cấp Nga hồi cuối tuần qua diễn ra “rất tốt đẹp” và tạo thêm cơ sở để tiếp tục các nỗ lực ngoại giao.

Tổng thống Trump nhấn mạnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình nghị sự tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO, diễn ra trong 2 ngày 7-8/7. Ông bày tỏ hy vọng cuộc trao đổi với các đồng minh sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5.

Bình luận về tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể được giải quyết một cách nhanh chóng nếu chính quyền Mỹ sẵn sàng hành động trên cơ sở các thỏa thuận đạt được giữa Moskva và Washington tại Alaska.

Đáng chú ý, ông Ryabkov tiết lộ Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio duy trì liên lạc cả bằng văn bản và lời nói ở mức độ “hằng ngày”. Cũng theo đại diện Bộ Ngoại giao Nga, những cuộc tiếp xúc giữa Moskva và Washington đang diễn ra ở “tất cả các cấp”, kể cả ở cấp nguyên thủ quốc gia.

Giới quan sát nhận định phát biểu mới của Tổng thống Trump cho thấy Washington đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO, trong bối cảnh Mỹ tìm cách tạo lập sự đồng thuận với các đồng minh về lộ trình hòa bình cho Ukraine.