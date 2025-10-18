Mỹ và Trung Quốc nhất trí nối lại đàm phán thương mại

(Ngày Nay) - Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí tiến hành thêm một vòng đàm phán thương mại vào tuần tới, trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ bùng phát một cuộc chiến thuế quan “ăn miếng trả miếng” có thể gây tổn hại sâu rộng cho kinh tế toàn cầu.

Thông tin trên được công bố ngày 18/10, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước leo thang trở lại sau khi Bắc Kinh áp đặt loạt biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với ngành đất hiếm – lĩnh vực có vai trò sống còn đối với sản xuất từ điện thoại thông minh đến tên lửa hành trình.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời cảnh báo có thể hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Trong cuộc điện đàm sáng 18/10, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (He Lifeng) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có “các cuộc trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng”, và hai bên đồng ý tổ chức vòng đàm phán trực tiếp “sớm nhất có thể”. Trên mạng xã hội, ông Bessent cũng xác nhận cuộc thảo luận “thẳng thắn và chi tiết”, đồng thời cho biết hai bên sẽ gặp trực tiếp trong tuần tới để tiếp tục thương lượng. Ông Bessent trước đó từng chỉ trích Trung Quốc “gây tổn hại cho phần còn lại của thế giới” khi siết chặt xuất khẩu đất hiếm, nguyên liệu thiết yếu trong chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu.

Theo Tân Hoa xã, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng tham gia cuộc điện đàm này. Vài giờ trước đó, kênh Fox News đã phát trích đoạn phỏng vấn trong đó Tổng thống Donald Trump xác nhận vẫn sẽ gặp ông Tập Cận Bình tại hội nghị APEC.

Cuộc điện đàm cấp cao trên diễn ra trong bối cảnh Washington thúc đẩy các bộ trưởng tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) phối hợp phản ứng trước động thái kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc. Ủy viên Kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Valdis Dombrovskis cho biết các bộ trưởng G7 đã nhất trí phối hợp phản ứng ngắn hạn và đa dạng hóa nguồn cung, song lưu ý rằng phần lớn đất hiếm trên thế giới đến từ Trung Quốc, nên việc đa dạng hóa có thể mất nhiều năm.