Nền tảng Roblox bị kiện vì tiềm ẩn nguy hại đối với trẻ em

(Ngày Nay) - Nền tảng Roblox đối mặt vụ kiện cáo buộc tiếp tay cho lạm dụng và bóc lột trẻ em, dù đã có biện pháp nâng cao an toàn mới nhất.

Ngày 16/8, bang Louisiana của Mỹ đã đệ đơn kiện, trong đó cáo buộc nền tảng sáng tạo và chơi game trực tuyến Roblox tiếp tay cho việc bóc lột trẻ em. Roblox đã bác bỏ cáo buộc này.

Đứng đơn kiện, Tổng Chưởng lý Louisiana Liz Murrill cho rằng Roblox - có trụ sở tại Thung lũng Silicon - đã tạo điều kiện cho việc phân phối tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và bóc lột trẻ vị thành niên.

Theo Tổng Chưởng lý Murrill, Roblox tràn ngập nội dung độc hại và những kẻ săn mồi trẻ em vì họ ưu tiên sự phát triển của người dùng, doanh thu và lợi nhuận hơn là sự an toàn của trẻ em.

Theo đơn kiện, gần 82 triệu người sử dụng Roblox hằng ngày, với hơn 50% trong số đó dưới 18 tuổi. Roblox "nhận thức được điều đó nhưng cố tình" không thực hiện các biện pháp kiểm soát an toàn cơ bản để bảo vệ trẻ em. Trong tuyên bố phản hồi, Roblox nhấn mạnh bất kỳ cáo buộc nào cho rằng công ty này cố tình đặt người dùng vào nguy cơ bị lợi dụng "đều hoàn toàn sai sự thật."

Roblox khẳng định: "Không có hệ thống nào là hoàn hảo và những kẻ xấu luôn tìm cách thích nghi để tránh bị phát hiện", đồng thời nhấn mạnh rằng họ liên tục nỗ lực nhằm thúc đẩy một môi trường trực tuyến an toàn trên nền tảng trò chơi của mình.

Mới nhất vào cuối năm ngoái, nền tảng này đã công bố những nâng cấp lớn nhằm đảm bảo an toàn, trong đó có tính năng phụ huynh kiểm soát từ xa và hạn chế các tính năng giao tiếp cho người dùng dưới 13 tuổi.

Nền tảng sáng tạo và chơi game trực tuyến Roblox ra đời vào năm 2004. Nền tảng này cho phép người dùng chơi, sáng tạo và chia sẻ trải nghiệm ảo. Theo Viện An toàn Trực tuyến Gia đình (FOSI) phi lợi nhuận, Roblox là một trong những nền tảng trực tuyến phổ biến nhất dành cho trẻ em, mang đến một thế giới trò chơi tương tác sôi động, trò chơi giàu trí tưởng tượng và khả năng thể hiện bản thân một cách sáng tạo.

Trên trang web của mình, FOSI có đăng tải một hướng dẫn dành cho các bậc phụ huynh, trong đó nêu những điều cơ bản về Roblox, cách trẻ em thường tương tác với nền tảng này và cách sử dụng các tính năng tích hợp như bộ lọc nội dung, cài đặt trò chuyện và kiểm soát thời gian sử dụng màn hình để đảm bảo an toàn.