Nền tảng số "A80-Tự hào Việt Nam": Hỗ trợ tra cứu chuỗi hoạt động dịp Quốc khánh

(Ngày Nay) - “A80-Tự hào Việt Nam” không chỉ là nền tảng số phục vụ sự kiện trọng đại của dân tộc mà còn là sản phẩm văn hóa số đại diện cho tầm vóc, tâm thế và bản lĩnh của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
Nền tảng số “A80-Tự hào Việt Nam” hỗ trợ tra cứu chuỗi hoạt động kỷ niệm dịp Quốc khánh 2/9.

Nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam” của thành phố Hà Nội gồm website tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn và ứng dụng di động “A80-Tự hào Việt Nam” là kênh thông tin chính thống, phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra trên địa bàn Hà Nội; kết nối người dân cả nước và bạn bè quốc tế trong hành trình hướng về lịch sử.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, “A80-Tự hào Việt Nam” không chỉ là nền tảng số phục vụ sự kiện trọng đại của dân tộc mà còn là sản phẩm văn hóa số đại diện cho tầm vóc, tâm thế và bản lĩnh của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Đây không phải là một cổng thông tin điện tử đơn thuần, mà là một “trợ lý thông minh,” một “người bạn đồng hành” cùng người dân và du khách trong hành trình tìm hiểu, trải nghiệm và sống trọn từng khoảnh khắc của các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn Thủ đô.

“A80-Tự hào Việt Nam” được xây dựng như một trung tâm thông tin số tập trung, thống nhất và tin cậy, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác toàn bộ các nội dung liên quan đến lễ kỷ niệm.

Với nền tảng này, người dân trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế có thể chủ động tiếp cận thông tin chính thống về: Lịch trình diễu binh-diễu hành; các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa-lịch sử; thông báo thời gian tổ chức, điều tiết giao thông, an ninh, y tế từ các cơ quan chức năng; thông tin hậu trường, hình ảnh đẹp, video truyền hình trực tiếp, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ nhất từ người dân khắp mọi miền.

Website còn tích hợp mạng xã hội tạo nên không gian lan tỏa cảm xúc yêu nước, kết nối cộng đồng. Bản sắc văn hóa Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến được thể hiện trọn vẹn qua hình ảnh các công trình biểu tượng, những chương trình nghệ thuật truyền thống và màu sắc thiết kế đầy cảm xúc.

Đặc biệt, nền tảng A80 tích hợp nhiều tiện ích vượt trội: Chatbot AI đóng vai trò “trợ lý ảo,” sẵn sàng tư vấn các sự kiện, chỉ dẫn đường đi, tạo lịch nhắc nhở tham gia sự kiện theo thời gian thực; bản đồ số tương tác, cập nhật các địa điểm diễn ra sự kiện, những màn hình LED chiếu trực tiếp, điểm tiếp nước, nhà vệ sinh, trạm y tế, nơi nghỉ ngơi, ăn uống…; cảnh báo giao thông, điều hướng lộ trình giúp người dân di chuyển an toàn, tránh ùn tắc và chủ động sắp xếp kế hoạch.

