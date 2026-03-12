Bầu cử Quốc hội và HĐND: Mỗi lá phiếu góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Những ngày này, trên khắp các địa bàn của tỉnh Lai Châu, Nghệ An không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3/2026 đang rộn ràng, khẩn trương.
Cờ Tổ quốc tung bay, băngrôn, khẩu hiệu được treo trang trọng; danh sách cử tri được niêm yết công khai; các tổ bầu cử hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.
Tất cả đang sẵn sàng cho ngày hội lớn, ngày toàn dân thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng.
Tuyên truyền sâu, rà soát kỹ, sẵn sàng cho ngày hội non sông
Tại thôn 21, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Phúc cùng các thành viên tổ bầu cử vẫn đang miệt mài rà soát kỹ lưỡng danh sách cử tri.
Đây là đơn vị bầu cử số 12 với gần 600 cử tri, trong đó có nhiều lao động đi làm ăn xa, một số người cao tuổi ít sử dụng điện thoại thông minh nên việc cập nhật, đối chiếu thông tin cử tri phải thực hiện nhiều bước để bảo đảm chính xác.
Bên cạnh phương thức truyền thống, tổ bầu cử còn lập các nhóm Zalo của từng khu dân cư để gửi danh sách cử tri đến từng hộ gia đình, đề nghị kiểm tra và phản hồi nếu có sai lệch.
Bà Nguyễn Thị Phúc, Bí thư Chi bộ thôn 21 cho biết, cùng với việc rà soát kỹ các cử tri, thôn tuyên truyền trực tiếp, phát thanh trên loa về tiểu sử của các ứng cử viên, mở bài hát tuyên truyền để tạo không khí bước vào ngày hội lớn.
Xã Hồng Thu, nơi có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tập thể…
Người có uy tín trong cộng đồng trực tiếp đi đến từng hộ để vận động, tuyên truyền giúp bà con hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri.
Còn xã Tủa Sín Chải dù địa bàn chia cắt, nhiều bản nằm xa trung tâm xã nhưng chính quyền địa phương và các bên liên quan trực tiếp xuống các bản tuyên truyền, phổ biến quy định về bầu cử. Nhờ đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, sẵn sàng tham gia ngày hội.
Chị Sùng Thị Sung ở bản San Sủa Hồ (xã Tủa Sín Chải) cho biết, chị và người dân trong bản được cấp ủy, chính quyền địa phương xuống tuyên truyền rất chi tiết, cụ thể về cuộc bầu cử.
Ngày 15/3 tới đây, chị và người dân ở bản sẽ đi bầu cử đầy đủ, đúng giờ với mong muốn Hội đồng Nhân dân cấp xã khóa mới sẽ thực sự là cầu nối, giúp truyền tải những ý kiến tâm huyết của người dân tới các cấp cao hơn.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân đang tích cực tham gia tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các ứng cử viên thể hiện trách nhiệm, tâm huyết với sự phát triển của địa phương, mong muốn nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri thông qua những lá phiếu.
Anh Lý A Tưởng ở bản Nậm Ô (xã Pa Tần) mong các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống của nhân dân, giúp người dân phát triển kinh tế. Đến ngày bầu cử, anh sẽ đi bầu đúng giờ để lựa chọn những người có đức, có tài phục vụ nhân dân.
Qua 3 vòng hiệp thương, tỉnh Lai Châu thống nhất 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội, bầu 7 đại biểu; 84 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 1.258 người ứng cử đại biểu cấp xã.
Toàn tỉnh thành lập 38/38 Ủy ban bầu cử cấp xã với 626 thành viên; ấn định 207 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã và thành lập 854 tổ bầu cử. Tổng số cử tri được lập danh sách và niêm yết là 313.990 người.
Ông Hà Quang Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu kiêm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh được triển khai kịp thời, đúng quy định và tiến độ thời gian theo kế hoạch.
Tỉnh đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được tỉnh quán triệt, triển khai toàn diện, kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.
Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Lai Châu đang sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu của cử tri sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xây dựng bộ máy chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân trong nhiệm kỳ mới.
Trước khi bỏ phiếu, cử tri kiểm tra lại thông tin trên phiếu bầu và danh sách người ứng cử được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu. (Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)
Nghệ An hướng tới ngày hội lớn của niềm tin và trách nhiệm công dân
Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của mỗi cử tri, Nghệ An hướng tới mục tiêu tổ chức thành công cuộc bầu cử, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, nơi ý Đảng hòa quyện với lòng dân.
Tại xã Tân An, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, panô, băngrôn tuyên truyền đã phủ khắp các tuyến đường, bản làng. Không khí rộn ràng hiện hữu trong từng ánh mắt, nụ cười của người dân khi nhắc đến ngày hội non sông đang đến gần.
Xã Tân An có 12 đơn vị bầu cử tại 21 xóm với 15.857 cử tri. Đến thời điểm này, toàn bộ danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031 đã được niêm yết công khai, đúng quy định, bảo đảm trang trọng, rõ ràng và minh bạch. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ bầu cử đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Tại xã An Châu, ngay từ đầu tháng 3 đến nay, các cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đã được tổ chức nghiêm túc, trở thành diễn đàn dân chủ để các ứng cử viên trực tiếp lắng nghe, trao đổi, thông tin về chương trình hành động.
Nhiều cử tri đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, cầu thị của các ứng cử viên cũng như không khí dân chủ, cởi mở tại các hội nghị tiếp xúc.
Ông Hoàng Văn Phú (cử tri xã An Châu) cho rằng, các cuộc tiếp xúc đã giúp người dân hiểu rõ hơn về trách nhiệm, tâm huyết và cam kết của người ứng cử; từ đó có thêm cơ sở để đưa ra lựa chọn đúng đắn trong ngày bầu cử.
Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã thành lập 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 20 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và hơn 1.000 đơn vị bầu cử cấp xã, với trên 3.100 khu vực bỏ phiếu.
Đặc biệt, để bảo đảm quyền bầu cử của cử tri tại các địa bàn miền núi cao, biên giới, Nghệ An tổ chức 55 khu vực bỏ phiếu sớm vào ngày 13/3/2026. Việc tổ chức bỏ phiếu sớm được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đúng quy định, an toàn và thuận lợi cho người dân.
Kết quả hiệp thương lần thứ ba trên địa bàn toàn tỉnh đã thống nhất danh sách chính thức 21 người ứng cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI; 140 người ứng cử để bầu 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; 4.807 người ứng cử để bầu 2.912 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.
Danh sách ứng cử viên thể hiện sự cân đối, hài hòa về cơ cấu, thành phần, độ tuổi, giới tính, bảo đảm tiêu chuẩn theo luật định.
Các phương án bảo vệ bầu cử được xây dựng chi tiết, sát thực tế, chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, từ thiên tai, mưa lũ đến các yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự.
(Ngày Nay) - Việc chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc tại Trại tạm giam số 1, tỉnh Ninh Bình nhằm bảo đảm quyền bầu cử của công dân, góp phần thể hiện tính nhân văn, thượng tôn pháp luật trong công tác quản lý, giam giữ.
(Ngày Nay) - Nhiều ngành đào tạo tại các trường đại học hiện nay có cơ hội xét tuyển khá rộng với nhiều phương thức và tổ hợp môn khác nhau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, việc chọn ngành không chỉ dừng ở khả năng trúng tuyển mà cần cân nhắc kỹ năng lực bản thân, yêu cầu nghề nghiệp và sự cạnh tranh của thị trường lao động trong tương lai.
(Ngày Nay) - Glôcôm hiện là nguyên nhân gây mù lòa đứng thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau đục thủy tinh thể. Ngành y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là những nhóm có nguy cơ cao, cần chủ động khám mắt định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
(Ngày Nay) - Sau cuộc họp khẩn cấp với các nước thành viên và Nhóm G7, IEA thông báo sẽ giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ để đối phó với cú sốc nguồn cung và đà tăng mạnh của giá dầu trên thị trường thế giới.
(Ngày Nay) - Ngày 10/3, người phát ngôn Tổng thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric, cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài tại Cuba đang đẩy hệ thống y tế và mạng lưới an sinh xã hội của quốc đảo này vào tình trạng “báo động đỏ” và khiến hàng triệu người dân phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước sạch, lương thực.