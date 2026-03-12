Tám nhân vật có uy tín chia sẻ bí quyết sống trong thời AI

(Ngày Nay) -Ấn phẩm “The Universal Within - Vũ trụ của TÂM” (GG Corporation và NXB Dân trí ấn hành) ra mắt công chúng ngày 12/3 tại TPHCM, chia sẻ những bí quyết quý giá hướng người đọc đến một cuộc sống chất lượng cao, thịnh vượng giữa những biến đổi không ngừng của thời đại.

Người Việt chia sẻ kinh nghiệm sống

Ấn phẩm The Universal Within - Vũ trụ của TÂM, là cuốn sách đầu tiên thuộc dự án Living Heritage ra đời với mục đích gửi trao những kinh nghiệm sống quý giá được chắt lọc từ các cuộc đối thoại với những cá nhân Việt Nam thành công và có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực, đồng thời là sáng kiến nhằm lưu giữ và truyền tải những giá trị nhân sinh quan sâu sắc, quan điểm minh triết của người Việt toàn cầu cho thế hệ tương lai.

Tám nhân vật có uy tín quốc tế của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực từ nghệ sĩ như Sir. Niels Lan Doky, NSND Bùi Công Duy, đạo diễn Phạm Hoàng Nam, nhạc sĩ Quốc Trung, tác giả Nguyễn Tường Bách, nhà văn Nguyễn Thị Xuân Phượng - cuốn hồi ký Gánh gánh… gồng gồng… của bà vừa được vinh danh ở hai hạng mục Giải B và Sách được bạn đọc yêu thích tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII -2026), PGS. TS. BS. Phan Toàn Thắng cùng doanh nhân - nhà hảo tâm Nguyễn Phương Lam giúp độc giả nhìn nhận những vấn đề cấp thiết của thời đại dưới lăng kính mới mẻ, mở ra những trải nghiệm sống tích cực, cân bằng và thịnh vượng.

Đặc biệt, không hẹn mà gặp, các nhân vật nêu trên đều đề cập đến khái niệm “TÂM” trong tinh thần văn hóa Á Đông, vốn được xem là nền tảng cho những quyết định và giá trị sống bền vững thông qua sự gắn kết không tách rời giữa trí tuệ và cảm xúc.

Sống thịnh vượng từ “TÂM”

Trong lời giới thiệu và nhận xét về cuốn sách, đạo diễn người Anh Johnny Burke khen ngợi: “Chọn khởi đầu với hình thức đơn giản là phỏng vấn, Vũ trụ của TÂM lại tiếp tục chuyển hóa và cô đọng các cuộc đối thoại thành những suy ngẫm độc bản, sâu sắc về câu hỏi muôn thuở của nhân loại: Làm thế nào để không chỉ tồn tại mà thực sự sống một cuộc đời trọn vẹn thăng hoa?”.

Sách Vũ trụ của TÂM có cấu trúc self-help lessons (những bài học tự thân) mang tính thực tế cao để người đọc chiêm nghiệm lẫn áp dụng ngay trong cuộc sống. Những bí quyết quý giá được chắt lọc, những góc nhìn mới mẻ về hành trình nội tâm, những kiếm tìm về ý nghĩa sống và cuộc đời phía sau thành bại của những người Việt thành công trên toàn thế giới, có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực, góp phần hướng người đọc đến một cuộc sống chất lượng cao, thịnh vượng ngay giữa những biến đổi không ngừng của thời đại.

Sách được phát hành với hai phiên bản: phiên bản tiếng Anh mang tựa “The Universal Within: Well-being in the Era of Artificial Intelligence” được xuất bản theo định dạng sách điện tử trên Amazon và có thể tìm hiểu tại trang chính thức của dự án Living Heritage. Phiên bản sách tiếng Việt phát hành từ ngày 1-4-2026.

Tại buổi giới thiệu sách Vũ trụ của TÂM, bà Lưu Bảo Hương, Chủ tịch GG Corporation và đại diện của dự án Living Heritage, cho biết: “Toàn bộ doanh thu của sách sẽ được đóng góp vào chương trình Living Heritage Foundation để thúc đẩy và hỗ trợ các sáng kiến về giáo dục, y tế, xã hội tại Việt Nam”.