Nga bi quan về động lực thúc đẩy hòa bình ở Ukraine

(Ngày Nay) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, người phụ trách quan hệ với Mỹ và kiểm soát vũ khí, cáo buộc các nước châu Âu ủng hộ Ukraine đã làm chệch hướng các nỗ lực hòa bình.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.
Reuters đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 8/10 cho rằng động lực tìm kiếm thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine, hình thành sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump hồi tháng Tám, đã gần như cạn kiệt.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã gặp nhau tại một căn cứ không quân thời Chiến tranh Lạnh ở Anchorage, bang Alaska, ngày 15/8, trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến trên bộ đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ Hai.

Ông Trump, người trước đó cho rằng Kiev nên nhượng bộ lãnh thổ để đạt hòa bình với Moskva, nhiều lần bày tỏ thất vọng khi ông Putin chưa kết thúc chiến tranh, và gọi Nga là “con hổ giấy".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, người phụ trách quan hệ với Mỹ và kiểm soát vũ khí, cáo buộc các nước châu Âu ủng hộ Ukraine đã làm chệch hướng các nỗ lực hòa bình.

Ông cho hay: “Đáng tiếc là chúng ta phải thừa nhận động lực mạnh mẽ hướng tới các thỏa thuận ở Anchorage đã gần như cạn kiệt do nỗ lực của những người phản đối và ủng hộ chiến tranh. Đây là kết quả của các hành động mang tính phá hoại, chủ yếu từ phía châu Âu."

Ông Ryabkov cũng cảnh báo khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ đồng nghĩa với “sự thay đổi về chất” trong tình hình hiện nay.

